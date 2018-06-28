Türk Hava Yolları’nın ( THY), İstanbul üçüncü havalimanına taşınması kapsamında yapacağı yatırımlarda kullanılmak üzere 800 milyon dolar ile 1 milyar dolar arası kredi için 12-13 yerli ve yabancı banka ile imza aşamasında olduğu belirtildi.
Konuya yakın üç kaynağın Reuters’a verdiği bilgiye göre finansman sağlayacak bankalar arasında beş yerli banka ve ICBC’nin de dahil olduğu Çinli bankalar bulunuyor. Anlaşmanın temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor. T
Geçtiğimiz hafta da Türk Hava Yolları'nın kargo markası Turkish Cargo ile Çinli ekspres kargo devi ZTO ve Hong Konglu PAL Air arasında Hong Kong merkezli ortak şirket kurulması için iş birliği anlaşması imzalanmıştı.
THY’nin İstanbul üçüncü havalimanına taşınmasında kullanılacak kredi için bankalarla görüşmelerin sürdüğünü ve imza aşamasında olduğunu belirten kaynaklar, "IGA sadece havalimanını yapıyor. THY yeni havalimanına binalar, müşteri satış ofisleri, taşıma bantları gibi yatırımları kendisi yapacak ve bunlar için finansman gerekiyor" dedi.
Söz konusu finansman için Çinli bankaların da iştahlı olduğuna değinen diğer bir kaynak ise "Kredide vadeler bir yılı geri ödemesiz olmak üzere 3 ve 5 yıl arasında değişiyor" diye konuştu.
HİSSELERİ YÜKSELDİ
Toplam yatırım bedeli 10.2 milyar Euro seviyesinde olan İstanbul 3. havalimanının 29 Ekim’de hizmete açılması planlanıyor. Üçüncü havalimanında 90 milyon yolcu, orta uzun vadede 150 milyon yolcu hedefleniyor. THY’nin taşınma operasyonu için almayı planladığı kredi anlaşmasının yakında imzalanacağı yönündeki haberlerin etkisiyle şirketin borsadaki hisseleri yüzde 6’dan fazla değer kazandı.
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