Şanlıurfa Müze Müdürlüğü denetiminde bulunan 10 bin yıllık Neolitik döneme ait taş damga mühür ile 6 bin yıllık Eski Tunç Çağı dönemine ait hayvan figürünün kaybolduğu ortaya çıktı. Çok önemli 2 eserin kaybolduğu, müzedeki sayım ve devir teslimi sırasında tespit edildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, 2000 yılındaki kazılarda ortaya çıkarılan mühür ile 1982’de bulunan hayvan figürünün yurtdışına çıkışının önlenmesi için sınır güvenlik birimlerini resmi yazıyla uyarırken, müzeler ve müzayede salonlarına da bilgi verildi. Eserlerin ne zaman ve nasıl kaybolduğu araştırılırken, olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldı. Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre Kaybolan eserlerin özellikleri şöyle:
TAŞ DAMGA MÜHÜR: 10 bin yıllık eser, bölgede yapılan kazılar sırasında 2000 yılında bulundu. Neolitik Çağ dönemine (MÖ 8 bin-5 bin) ait, geçmişi 10 bin yıl öncesine uzanan tarihi eser. 2 cm boyutunda, açık sarı renkli, yuvarlak formlu. Askı yeri ip delikli, ön yüzeyinde belirgin çapraz çizgilerin arası daha ince paralel çizgilerle doldurulmuş.
PİŞMİŞ TOPRAK HAYVAN FİGÜRÜ: Eser, 1982 yılında bölgedeki kazılar sırasında bulundu. Eski Tunç Çağı dönemine ait eser 3.9 cm yükseklikte ve 3.1 cm genişlikte. Pişmiş toprak şeritler bir bir çekirdek gövdeye sarılarak stilize köpek şekli verilmiş.
TAŞ DAMGA MÜHÜR NEDİR?
Neolitik dönemde insanların yerleşik düzene geçmesinin ardından, mühür gibi mülkiyete işaret eden nesneler kullanılmaya başlandı. Mühürlerin belli başlı üç işlevi vardır: Mülkiyet belirtmek, güvenliği sağlamak ve onaylamak. Geçmişte kil, balmumu, hamur vb. yumuşak nesnelerin üzerine kişilerin, ailelerin ya da kurumların mührü basılarak, o malın ya da içeriğinin, mührün temsil ettiği kişiye, aile veya kuruma ait olduğu gösterilirdi.
NEOLİTİK ÇAĞ
Bu dönemde (MÖ 8000-5500) besin ekonomisinde büyük değişikliklerin olması, ilk yapıların oluşturulması, yerleşim yerlerinin seçimi ve bunlara bağlı olarak yerleşim birimlerinin düzenlenmesi gibi önemli gelişmeler yaşanmıştır. Kemik ve taştan daha kullanışlı aletler yapılmış, yeni teknikler bulunarak (bakır gibi) bazı yeni malzemeler kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca insanlar tahıl üretimine de başlamış, hayvanlar evcilleştirilmiş, insanlar tüketicilikten üretici duruma geçmişlerdir. İlk defa ticaret başlamıştır.
ESKİ TUNÇ ÇAĞI
Geç Kalkolitik Çağ’ın sonunda bakır alaşımlarının ortaya çıkması ve tunç üretimine geçilmesiyle birlikte “Tunç Çağları” olarak adlandırılan dönem başlar. Tunç Çağı’nın başlangıcı tüm dünyada eşit zaman dilimlerinde değildir. Dünyada Tunç Çağı’nın ilk başladığı iki yerleşim bölgesinin Mezopotamya ve Anadolu coğrafyası olduğu bilinmektedir. Tunç Çağı’nda devlet olma düşüncesi ile yapılan savaşlarda artış olması ile birlikte hançer ve kesici silahlar bu dönemde yapılan en önemli korunma araçlarıdır.
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