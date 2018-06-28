Cumhurbaşkanı seçimiyle birlikte yapılan milletvekili genel seçiminde, İzmir 1'inci bölgede dikkat çeken sonuçlar çıktı. Bu bölgede AK Parti'den Başbakan Binali Yıldırım ile Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı ve Cemal Bekle milletvekili seçildi. Aynı bölgede 5'inci sıradan aday olan Bilal Doğan ise vekilliği yaklaşık 1000 oyla kaybetti. Bunun üzerine partinin hukukçuları, geçersiz oyların tekrar sayılması için itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren İl Seçim Kurulu'nca 24 bin 387 geçersiz oyun yeniden sayılmasına karar verildiği öğrenildi.



'HATALI İPTALLER OLDUĞU İDDİASI ÜZERİNE İTİRAZ ETTİK'



DHA'nın aktardığı bilgiye göre, geçersiz oylara yönelik itiraz ettiklerini, bunun da İl Seçim Kurulu tarafından kabul edildiğini belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, "1'inci bölgede bizim yaklaşık 1000 civarında oyla milletvekili kaybımız var. Onunla ilgili itirazlarda bulunduk. İl Seçim Kurulu iptal oylarının yeniden sayılmasına karar verdi" dedi.



İptal oylarının neden bu kadar fazla olduğuyla ilgili de değerlendirmede bulunan Şengül, "Belki de sistemin yeni olması etkili olmuş olabilir. Bir de pusulalardaki mühürler çift görüldüğü için iptallerin çok olduğuna yönelik bilgiler bizlere geldi. Bunun da iptaller için gerekçe olamayacağı gerekçesiyle itiraz ettik" diye konuştu.

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