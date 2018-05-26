Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün AK Parti’nin seçim bildirgesini kamuoyuna açıklarken verdiği 3600 ek gösterge müjdesiyle, kapsamdaki memurların emekli aylıklarının yanı sıra emekli ikramiyeleri de artacak.

Gazete Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın aktardığına göre; Erdoğan, polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin yıllardan beri talebi olan 3600 ek gösterge konusunda müjdeyi açıkladı. Ek gösterge artışı için yasal düzenleme gerekiyor. Düzenleme, Meclis açıldıktan sonra yasayla gerçekleştirilebileceği gibi, kanun hükmünde kararnameyle de hayata geçirilebilecek.

Memurların en büyük kısmını oluşturan ve toplam sayıları 1.5 milyon kişiye ulaşan öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin 3600 ek göstergeden dolayı en büyük kazancı emekli aylıklarında olacak.

EN BÜYÜK ARTIŞ EMEKLİ AYLIĞINDA

Dört meslek grubunun emekli aylığı, 3000 ek göstergeye tabi olup 25 yıl hizmeti bulunan ve 1/4’ünden emekli olanlar için 2 bin 950 lirada eşitlenecek. Hemşirelerin 2 bin 349 TL olan emekli aylığı 601 TL; öğretmen ve din görevlilerinin 2 bin 417 TL olan emekli aylığı 533 TL; polislerin 2 bin 517 TL olan emekli aylığı da 433 TL artırılacak. 30 yıl hizmeti bulunup ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkarılanların emekli aylığındaki artış 641 liraya ulaşacak. 25 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkarılanların emekli aylıkları 2 bin 352 liradan 2 bin 950 liraya; 30 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e yükseltilenlerin emekli aylıkları da 2 bin 510 liradan 3 bin 147 liraya çıkarılacak.

ÇALIŞIRKEN MAAŞLAR 33-41 TL AZALACAK

Ek gösterge 3000’den 3600’e çıkarıldığında, söz konusu memur kesiminin çok az bir kısmı için maaş artışı olabilecek. Gösterge değişikliği ile emeklilik kesintisi artacağı için memurların büyük bölümünün çalışırken aldığı maaşta ise 33-41 TL arasında düşüş olacak.

KAPSAMDA KAÇ KİŞİ VAR?

247 bin polis, 925 bin öğretmen, 200 bin hemşire, 144 bin din görevlisi.

25 YILLIK MEMURUN İKRAMİYESİ 94 BİN 568 TL’DE EŞİTLENECEK

Halen 3000 ek göstergeye tabi olan öğretmen, polis ve din görevlilerinin 25 yıl üzerinden emekli ikramiyeleri 17 bin 96 lira, hemşirelerin emekli ikramiyeleri de 19 bin 267 lira artacak. Böylece, öğretmen, polis ve din görevlilerinin 25 yıl hizmetten 77 bin 472 lira olan ikramiyeleri ile hemşirelerin 75 bin 301 lira olan ikramiyeleri 94 bin 568 lirada eşitlenecek.

GÖSTERGE İLE NE KADAR ARTACAK?

AK P arti’nin seçim beyannamesindeki ek gösterge artışıyla polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisinin geliri emeklilikte artacak.

Emekli maaşı 433-641 TL

Emekli ikramiyesi 17-19 bin TL