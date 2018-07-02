Şırnak'ın Karacadağ bölgesinde dün düzenlenen hava destekli operasyonda 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesinden sonra bölgede gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütüne işbirliği sağladıkları iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın aktardığı bilgiye göre, Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Karacadağ bölgesi kırsalında dün gerçekleştirelen yakın hava harekatında 4 bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Şırnak İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca PKK/KCK terör örgütü milis ve işbirlikçilerine yönelik icra edilen operasyonlarda 11 erkek ve 4 kadın olmak üzere toplam 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli işlemleri devam etmektedir. Bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.