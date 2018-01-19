Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki "çocuk yaşta gebelik ve doğum vakaları"nın bildirilmediği iddialarına ilişkin, hastanede görevli 2 personel hakkında kamu davası açıldı.

Aile Bakanı Kaya hastanedeki hamile çocuk skandalına ilişkin, "Sürecin takipçisi olacağız. Sağlık bakanlığımız, adalet bakanlığımız, cumhuriyet başsavcılığı gerekli soruşturmaları başlattılar. Avukatlarımız da yerinde takip ediyorlar. Ailelerle ilgili de çalışmalarımız başlattık. " demişti.

İstanbul Valisi Vasip Şahin ise, yaptığı açıklamada, 115 hamile çocukla ilgili İstanbul Valiliği'nin görevliler hakkında soruşturma izni vermediği iddilarına yanıt vermişti. Şahin, "Ya bizim kararımız onanacaktır, ya da bizim kararımız kaldırılarak yargılamanın önü açılacaktır" demişti.

NE OLMUŞTU?



İstanbul’da Suriyeli sığınmacıların yoğun yaşadığı Küçükçekmece’de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkililerinin, 2017’nin ilk 5 ayında, 39’u Suriyeli, 38’i 15 yaşından küçük 115 çocuğun hamile olduğunu polise bildirmediği ortaya çıkmıştı. Skandal, hastanede görev yapan sosyal hizmet uzmanı Ş.İ.N.’nin, 1 Temmuz 2001 doğumlu bir çocuğun hamile olduğuna ilişkin kayıtların hastane sisteminde ve sosyal hizmetler biriminde tutulmadığını fark etmesiyle ortaya çıkmıştı.

son dakika

Son dakika haberler

hamile çocuk

hamile çocuk skandalı

haberler

güncel haberler

son dakika hamile çocuk

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER