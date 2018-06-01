İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 18'i muvazzaf asker olmak üzere 20 şüpheli gözaltına alındı. 18 şüpheli aranıyor.



FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyeti Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 18'i muvazzaf asker olmak üzere 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 18 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için arama ve yakalama işlemlerinin devam ettiği belirtildi.



ASKERİ CASUSLUK

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; hakkında gözaltı kararı verilen İstanbul'da görevli hava astsubay B.K.'nın görev yaptığı askeri birlikteki askeri bilgileri çalarak örgüt içerisinde bağlı bulunduğu sivil sorumlu kişi E.A.'ya verdiği iddia edildi. Daha önce tutuklanan E.A.'ya askeri bilgileri veren astsubay B.K., FETÖ üyeliğiyle birlikte "askeri casusluk" suçundan da işlem yapıldığı belirtildi.



18 MUVAZZAF ASKER 20 SİVİL SORUMLU

Haklarında gözaltı kararı verilen daha önce deşifre olmamış şüphelilerinin, 18 muvazzaf asker, 2 askeri okul öğrencisi, 18 askerlerden sorumlu "öğretmen" ve "serdoktor" olarak nitelendirilen sivil örgüt üyeleri olduğu öğrenildi. Örgüt içerisinde "öğretmen" olarak nitelendirilen sivillerin askerlerin hiyerarşik olarak üstünde yer aldığı, "serdoktor" olarak nitelendirilen şüphelilerin ise askeri okullara sızdırılacak öğrencileri tespit eden eden sorumlu siviller olduğu belirtildi.

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