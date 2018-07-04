Hakimler ve Savcılar Kurulu, yaklaşık 2 bin hakim ve cumhuriyet savcısının görev yerini değiştirmeye hazırlanıyor. HSK aynı zamanda 100 yargıtay ve 16 da danıştay üyesi seçecek. Seçilen üyelerin yerine de atamaların yapılacağı Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnamesi'nin 11 Temmuz ile 15 Temmuz tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.
Habertürk Ankara'dan Yasemin Güneri'nin haberine göre Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnamesi için çalışmalarını sürdürüyor. Kararnameyle yaklaşık 2 bin hakim ve savcının görev yerinin değişmesi bekleniyor.
HSK, Yargıtay’a 100 ve Danıştay’a da 16 yeni üye seçecek. Yeni seçilen üyelerin yerlerine de atamaların yapılacağı Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnamesi yargı camiasında merakla bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimleri sonrasına ertelenen Danıştay ve Yargıtay’a üye seçimi yapıldıktan sonra kararnameye son şekli verileceği öğrenildi.
11 Temmuz günü açıklanması beklenen yaz kararnamesinin, Yargıtay ve Danıştay üye seçimleri nedeniyle 15 Temmuz’a sarkabileceği de gelen bilgiler arasında yer aldı.
Öte yandan, 4 bin 300 hakim ve cumhuriyet savcısı Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme yeterliliğine sahip. Kararname öncesi Yargıtay ve Danıştay üye seçimlerinin yapılması ve boşalan yerlere de yeni atamaların yapılması öngörülüyordu.
Yargının iş yükünü azaltmak için Yargıtay’a 100 ve Danıştay’a da 16 yeni üye seçmeye hazırlanan HSK, aynı zamanda Konya ve Adapazarı’nda açılacak olan iki yeni istinaf mahkemesine de hakim ve cumhuriyet savcısı atayacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.