Hakimler ve Savcılar Kurulu, yaklaşık 2 bin hakim ve cumhuriyet savcısının görev yerini değiştirmeye hazırlanıyor. HSK aynı zamanda 100 yargıtay ve 16 da danıştay üyesi seçecek. Seçilen üyelerin yerine de atamaların yapılacağı Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnamesi'nin 11 Temmuz ile 15 Temmuz tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

Habertürk Ankara'dan Yasemin Güneri'nin haberine göre Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnamesi için çalışmalarını sürdürüyor. Kararnameyle yaklaşık 2 bin hakim ve savcının görev yerinin değişmesi bekleniyor.

HSK, Yargıtay’a 100 ve Danıştay’a da 16 yeni üye seçecek. Yeni seçilen üyelerin yerlerine de atamaların yapılacağı Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnamesi yargı camiasında merakla bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimleri sonrasına ertelenen Danıştay ve Yargıtay’a üye seçimi yapıldıktan sonra kararnameye son şekli verileceği öğrenildi.

11 Temmuz günü açıklanması beklenen yaz kararnamesinin, Yargıtay ve Danıştay üye seçimleri nedeniyle 15 Temmuz’a sarkabileceği de gelen bilgiler arasında yer aldı.

Öte yandan, 4 bin 300 hakim ve cumhuriyet savcısı Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme yeterliliğine sahip. Kararname öncesi Yargıtay ve Danıştay üye seçimlerinin yapılması ve boşalan yerlere de yeni atamaların yapılması öngörülüyordu.

Yargının iş yükünü azaltmak için Yargıtay’a 100 ve Danıştay’a da 16 yeni üye seçmeye hazırlanan HSK, aynı zamanda Konya ve Adapazarı’nda açılacak olan iki yeni istinaf mahkemesine de hakim ve cumhuriyet savcısı atayacak.