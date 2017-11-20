Son Dakika: 20 Kasım FETÖ operasyonları - İşte FETÖ operasyonlarında son gelişmeler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde yapmak istediği hain darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 20 Kasım 2017 Pazartesi günü raporu.

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107 ESKİ ÖĞRETMEN HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca KHK ile ihraç edilen 107 eski öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi. (AA)

TOKAT'TA FETÖ'NÜN MAHREM ASKERİ YAPILANMASINA YÖNELİK SORUŞTURMA: 10 ASKER DAHA YAKALANDI

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem askeri örgütlenmesine yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 34 rütbeli askerden 10'u daha yakalandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Karar doğrultusunda Amasya, Ankara, Antalya, Bilecik, Batman, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Konya, Nevşehir, Manisa, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yalova, Van ve Zonguldak'ta operasyonlar düzenlendi.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 10 zanlı daha gözaltına alınarak Tokat'a getirildi.

Tokat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Soruşturmada muvazzaf bir teğmen, 28 astsubay ve 2 uzman çavuş ile meslekten ihraç edilen 3 astsubaydan hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, şüphelilerden 18'i yakalanarak sorgu ve işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürülmüştü.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor. (AA)

KIRŞEHİR MERKEZLİ OPERASYONLARDA 11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kırşehir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin sivil yapılanmasının deşifre edilmesi ve örgütle bağlantılı kişilere yönelik soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara, İstanbul ve Kırşehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında daha önce meslekten ihraç edilen emniyet personeli, öğretmen ve sağlık çalışanları ile halen görevde olan memur ve esnafın da bulunduğu 11 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)