Son Dakika: 23 Kasım FETÖ operasyonları - İşte FETÖ operasyonlarında son gelişmeler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde yapmak istediği hain darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 23 Kasım 2017 Perşembe günü raporu.
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ANTALYA'DA BYLOCK OPERASYONU: 78 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 78 kişi gözaltına alındı.
İl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen 99 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edilen 78 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Şüpheliler arasında doktor, öğretmen, avukat ve esnafın yer aldığı öğrenildi.
BALIKESİR'DE 1 KİŞİ BYLOCK'TAN GÖZALTINA ALINDI
Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen kişi Kocaeli'de gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bigadiç ilçesinde FETÖ ile iltisaklı dershanede müdür olarak görev yapan E.Ç'nin örgüt toplantıları düzenlediği, himmet, kurban, yardım topladığı ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.
Bigadiç Savcılığı talimatıyla Kocaeli'de yakalanan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Zanlının, emniyetteki sorgusu sürüyor. (AA)
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