24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için siyasi parti genel merkezleri, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait milletvekili aday listelerini en geç yarın saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna ( YSK) verecek.

Türkiye, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor.

YSK kararına göre, seçime AK Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi, Vatan Partisi ile HÜDA PAR girecek.

AA'nın aktardığına göre; siyasi parti genel merkezleri, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini yarın en geç saat 17.00'ye kadar YSK'ye verecek. Bağımsız milletvekili adayları da en geç yarın saat 17.00'ye kadar il seçim kurullarına başvuru yapacak.

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