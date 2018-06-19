CHP'nin hazırladığı animasyon filmin ardından Saadet Partisi de bir film yayınladı. Filmde Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, uçuruma sürüklenen Türkiye'yi kurtardı.

24 Haziran seçimlerine kısa bir süre kala, siyasi partiler tarafından hazırlanan animasyon videolar sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. 13. Cumhurbaşkanı'nın ve 27. Dönem Milletvekilleri seçimleri yaklaşırken, sosyal medyada animasyon filmleri gündem oldu.

"BUGSIZ BİR DÜNYA TASARLAYALIM": CHP, animasyon film hazırladı. Filmde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya ve kültür sanat alanında mesajlar verdi. CHP lideri animasyon filmde "Gelin geleceğinize sahip çıkın, hep birlikte bug'suz bir dünya tasarlayalım" dedi.

SÜPERMAN KARAMOLLAOĞLU: Saadet Partisi tarafından hazırlanan animasyon filmi internetten paylaşıldı. Filmde Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, uçuruma sürüklenen Türkiye'yi kurtarıyor.

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