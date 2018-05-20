24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesiyle ilgili Yüksek Seçim Kurulu'nda kura çekildi. Kura sonucuna göre, soldan sağa doğru 1'inci sırada Cumhur ittifakı, 2'nci sırada HÜDA-PAR, 3'üncü sırada Vatan Partisi, 4'üncü sırada HDP, 5'inci sırada BTP, 6'ncı sırada ise Millet İttifakı yer alacak.
İttifakların kendi içerisindeki sıralamasında ise, Cumhur İttifakı'nda 1'inci sırada AK Parti, 2'nci sırada MHP yer aldı.
Millet İttifakı'nda CHP, 1'inci, Saadet Partisi 2'nci, İYİ Parti 3'üncü sırada yer aldı.
İTTİFAK VE SİYASİ PARTİLERİN PUSULADAKİ YERLERİ
1- Cumhur İttifakı
2-HÜDA-PAR
3-Vatan Partisi
4- HDP
5-BTP
6- Millet İttifakı
İTTİFAKLARIN İÇİNDEKİ KURA ÇEKİMİ
CUMHUR İTTİFAKI
1-AK Parti
2-MHP
MİLLET İTTİFAKI
1-CHP
2- Saadet Partisi
3- İYİ Parti
YSK Başkanı Sadi Güven açıklamalar yaptı.
Güven'in açıklamaları şöyle:
"Bu seçimlerde ilk defa ittifakla seçime katılınabilecek. AK Parti ile MHP, Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti, SP ve DP'de, Millet İttifakı ile seçime katılacaklardır. Oy pusulasındaki sıralama soldan sağa doğru olacaktır. İttifak içindeki partilerin sıralaması için de kura çekilecektir. Kura tüm partilere hayırlı olsun."
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