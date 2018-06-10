Türkiye 24 Haziran'da sandığa gidiyor. Seçime 13 gün kaldı. Cumhurbaşkanı adayları ve partiler seçim için çalışmalarına hız verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 14.00'da Denizli, 17.30'da ise Kocaeli'de vatandaşlara hitap edecek. Erdoğan vaatlerini anlatacak, vatandaşların desteğini isteyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarda ise İstanbul Valiliği tarafından organizasyonuna katılacak. Erdoğan dün Ankara Mitingi'nde konuşmuş, Doğu ve Güneydoğu Sivil İrade Platformu tarafından organize edilen iftar programına katılmıştı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 24 Haziran seçimlerine 13 gün kala İstanbul'un ilçelerinde mitingler düzenleyecek. İnce şu ana kadar 77 miting gerçekleştirdi. İnce bugün 13.00'da Esenyurt'ta start verecek. İnce'nin bir sonraki durağı ise Bağcılar olacak. İnce 14.30'da Bağcılarlı vatandaşlara seslenecek. İnce 16.00'da Bahçelievler'de, 17.30'da ise Küçükçekmece'de konuşacak. İnce iftarı Beylükdüzü'nde yapacak, burada da vatandaşlara hitap etmesi bekleniyor. Muharrem İnce'nin son durağı ise Silivri olacak, İnce 22.30'da Silivri'de olacak.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener bugün İzmir ve Manisa'da olacak. Ege mitinglerini sürdüren Akşener, 13.00'da İzmir Bergama'da, 15.00'da Manisa'da, 17.00'da ise İzmir Tire'de halka seslenecek. Akşener daha sonra İzmir'de iftara katılacak, burada da vatandaşlara hitap etmesi bekleniyor. Akşener dün, Trabzon, Giresun ve Ordu'da vatandaşlara hitap etmiş, vaatlerini açıklamış, oy istemişti.

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu da çalışmalarını sürdürüyor. Dün Gaziantep'te e-miting düzenleyen Karamollaoğlu, bugün de Bursa'da olacak. Karamollaoğlu'nun mitingi 17.00'da başlayacak. Karamollaoğlu e-mitinglerle soruları kabul ediyor.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, saat 15.00'da partisince Selimiye Meydanı'nda düzenlenecek mitinge katılacak, Valiliği ziyaret edecek, Lüleburgaz Kongre Meydanı'ndaki mitingin ardından kaymakamlık ziyaretinde bulunacak.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 24 Haziran çalışmalarını miting düzenlemek yerine STK'larla buluşmalar gerçekleştirerek sürdürüyor. Kılıçdaroğlu bugün de çiftçi ve sulama birlikleri, esnaf ve meslek odaları, STK temsilcileri ve iş adamlarıyla bir araya gelecek, Kuvayi Milliye Derneğini ziyaret edecek, Seyhan Belediyesinin Halk Kart Dağıtım Töreni'ne ve Yüreğir'de iftar programına katılacak.

MHP lideri Bahçeli partisinin istişare toplantılarına katılmaya devam ediyor. Bahçeli bugün de İzmir'de bölge istişare toplantısında olacak.

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