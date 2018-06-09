24 Haziran seçimlerine 15 gün kala liderler meydanlarda vatandaşlara sesleniyor. Cumhurbaşkanı adaylarının bugünkü programlarına göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara mitinginde halka hitap etmesi, Doğu ve Güneydoğu Sivil İrade Platformu tarafından organize edilen iftar programına katılması bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Alanya ve Manavgat'ta kanaat önderleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve turizmciler ile bir araya gelmesi beklenirken, turizmciler ve oda başkanlarıyla toplantı yapması ve Muratpaşa Kent Meydanı'nda iftar programına katılması bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek Bursa Merkezli Bölge İstişare Toplantısı'na katılması bekleniyor. İşte Haberturk.com'da yer alan 24 Haziran seçimleri haberleri...

İnce: Seçimi kazanmazsam siyaseti bırakacağım

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Göztepe'de yürüyüş düzenledi, ardından halka seslendi. İnce, "Seçimi kazanmazsam siyaseti bırakacağım, yalnız bir şartım var, istediğin kanalda beraber çıkalım" dedi. İNCE: SÖZ VERİYORUM, KAYBEDERSEM BIRAKACAĞIM!

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Yıldırım olağanüstü hal konusunda, "Ümit ederim yakın zamanda olağanüstü hal meselesi yeni hükümetin gündeminde olacaktır ve kaldırılması cihetine gidilecektir" dedi. Yıldırım, bedelli askerlik konusuna ilişkin, "Ayrıntılı bir çalışma şu anda söz konusu değil" açıklamasını yaptı. Yıldırım, af konusunda "Sayın Bahçeli, bunu gündeme getirdi. Onlar ayrı siyasi parti, biz ayrı siyasi partiyiz. Buna saygı duyarız ama bizim gündemimizde yok" dedi. BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN OHAL AÇIKLAMASI

Bülent Arınç: Geleneğimizde dava arkadaşımızın karşısına çıkmak yok

Bülent Arınç, Habertürk TV'de Kübra Par ve Eren Eğilmez'in yönettiği programda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Arınç, "Abdullah Gül'ün ismi üzerinde, muhtemel bir cumhurbaşkanı adayı olarak konuşulması eski. Ancak çatı adayı olarak gösterilmesi erken seçimin ardından gündeme geldi. Bunda birkaç hususu yanlış buldum" dedi. Arınç "CHP kendi içerisinden bir aday çıkararak oylarını ciddi konsolide etti, doğrusu oldu" dedi. ARINÇ: GELENEĞİMİZDE DAVA ARKADAŞIMIZIN KARŞISINA ÇIKMAK YOK

Erdoğan'dan jandarmaya müjde