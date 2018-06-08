Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 13.30'da Nevşehir, 17.00'da Kayseri'de vatandaşlara hitap edecek, vaatlerini anlatacak, oy isteyecek. Erdoğan dün Tarsus, Mersin ve Hatay'da miting düzenlemişti. Erdoğan daha sonra Külliye'de 2500 muhtara iftar daveti verdi. Cumhurbaşkanı son olarak canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP 'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 'de mitinglerine devam ediyor. Muharrem İnce bugün 14.00'da Karabük'te olacak. İnce Karabük Mitingi'nin ardından komşu ilçe Kastamonu'ya geçecek. İnce Kastamonu'daki vatandaşlara seslenerek oy isteyecek. İnce, son olarak 23.30'da Şaşkın Bakkal Buluşma ve Yürüyüş programına katılacak. İnce, dün Kütahya, Isparta ve Burdur'da vatandaşlara seslenmişti.

Son Başbakan Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Zübeyde Hanım İlkokulu'nda 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Dönem Sonu Karne Dağıtım Töreni'ne katılacak. Yıldırım daha sonra ise seçim çalışmaları kapsamında Bitlis Ulu Cami Meydanı ve Muş Belediye Meydanı'nda miting düzenleyecek. Yıldırım, Muş Valiliği'ne ziyarette bulunacak. Yıldırım dün de Kars ve Ardahan'da miting düzenlemiş, valilikleri ziyaret etmişti.

LİDERLERİN RADYO VE TV SIRALARI BELLİ OLDU

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu şu ana kadar miting düzenlemedi. Kılıçdaroğlu şu ana kadar STK ve meslek odaları ziyaretleri ile çalışmalarını sürdürdü. Kılıçdaroğlu bugün de çalışmalarını bu doğrultuda yürütecek. CHP lideri Manisa'da iş dünyası ve esnaf odaları temsilcileri, kooperatif üyeleri ve Manisa Şoförler Odası üyeleri ile ayrı ayrı toplantı yapacak, iş dünyası, esnaflar, muhtarlar ve STK temsilcileri ile buluşma programına katılacak, Balıkesir'de STK temsilcileri ile toplantı yapacak, halkla buluşma ve iftar programlarına katılacak.