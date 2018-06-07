Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarsus'ta Turizm Bölgesi ve 600 Yataklı Devlet Hastanesinin Temel Atma Töreni'nde konuştu. Erdoğan daha sonra Mersin ve Hatay'da düzenlenecek mitinglere katılacak ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhtarlarla iftarda bir araya gelecek. Başbakan Binali Yıldırım, Kars ve Ardahan'da düzenlenen mitinglerde vatandaşlara seslenecek, valilikleri ziyaret edecek. Muhtarlar için verilen iftar programına Başbakan Binali Yıldırım da katılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü'nde KOBİ'lerin temsilcileri ve servis taşımacıları esnafıyla bir araya gelirken, iftar programına iştirak edecek. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve CHP Grup Bakan Vekili Özgür Özel Habertürk TV canlı yayınında gündeme ve seçime ilişkin soruları yanıtladı. İşte Haberturk.com'da yer alan 24 Haziran seçimleri haberleri...

ERDOĞAN: KÜLLİYE'Yİ YIKACAKMIŞ, GENEL BAŞKANIN DA ÖYLE DİYORDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarsus Devlet Hastanesi'nin Temel Atma Töreni'nde konuştu. Erdoğan, Tarsus Devlet Hastanesi'ni yapacak olan müteahhit İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan söz aldı, hastane 6 ayda tamamlanacak. Erdoğan konuşmasında, cumhurbaşkanı adayı İnce'yi eleştirdi, "Şimdi çıkmış Bay İnce, çok da ince değil ya. Geometrik olarak söylüyorum. Külliye'yi yıkacakmış. Senin genel başkanın da öyle diyordu, tıpış tıpış Külliye'ye geldi. Bak ben bu akşam orada 2500 muhtarımıza iftar vereceğim. Orası kralların değil, muhtarların yeridir" dedi "İNCE İNCE BİR BİR ZİYARET YAPIYOR, BU TERÖRE DESTEKTİR"

BU MAHALLENİN SEÇMEN SAYISI 4 YILDA 8 KAT ARTTI

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesine bağlı bir köy olan Talaytepe önce mahalle oldu, daha sonra ise seçmen sayısı 8 kat arttı. 2014'te 844 kişinin oy kullandığı Talaytepe'de 24 Haziran'da 6 bin 474 vatandaş oy kullanacak. BU MAHALLENİN SEÇMEN SAYISI 4 YILDA 8 KAT ARTTI

FİKRİ IŞIK'TAN "SÜLEYMAN ŞAH" AÇIKLAMASI

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Habertürk TV'de Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Ali Can Türkoğlu'nun sorularını yanıtladı. Işık, Süleyman Şah Türbesi'nin taşınmasına ilişkin, "Orası Türk toprağıdır, şartlar oluştuğunda taşınacaktır" dedi. IŞIK'TAN 'SÜLEYMAN ŞAH' AÇIKLAMASI

BEDELLİ ASKERLİK ÇIKACAK MI?

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru gidildiği bugünlerde Bedelli Askerlik çıkacak mı? sorusu da gündemden düşmüyor. Yeni işe girmiş , yeni evlenmiş ve ailesine bakmakla yükümlü olan kişilerin özellikle çıkmasını istediği Bedelli Askerlik ile ilgili son gelişmeler... BEDELLİ ASKERLİK ÇIKACAK MI?

CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL: EN ÇOK DESTEĞİ AK PARTİ'DEN BULURUZ

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Referandumda da söyledik. Muharrem İnce birçok yetkiyi kullanmayacağını söylüyor. Size iddialı ve gerçek bir şey söyleyeyim. Bunların tasarladığı sistemde Muharrem İnce cumhurbaşkanı olsun, bizim de 300 vekilimiz olsun. Biz yetkiyi kullanmasın sistemi değiştirelim diyelim en çok desteği AK Parti'den buluruz" dedi. ÖZEL: EN ÇOK DESTEĞİ AK PARTİ'DEN BULURUZ

YSK SEÇMEN SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Nerede oy kullanacağım? sorusunun cevabı 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala, seçmenler tarafından araştırılıyor. YSK tarafından gönderilen seçmen kağıtlarının yanı sıra seçmenler YSK'nın resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden kimlik bilgilerini girdikten sonra nerede oy kullanacaklarını öğrenebilir. YSK SEÇMEN SORGULAMA NASIL YAPILIR?

KÜLLİYE'DE GENÇLERLE SAHUR

Geçtiğimiz günlerde bir öğrencinin sosyal medya üzerinden sahura davet etmesi üzerine yurtta sahur yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez eşi Emine Erdoğan ile birlikte Külliye'de sahur verdi. Emine Erdoğan'ın sosyal medya üzerinden yapığı paylaşım ile duyurulan sahur organizasyonuna çok sayıda genç katıldı. ERDOĞAN ÇİFTİNDEN KÜLLİYE'DE GENÇLERLE SAHUR!

ERDOĞAN AÇIKLADI! 2 BAKANLIK BİRLEŞTİRİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlerle sahur buluşması gerçekleştirdi. Erdoğan burada soruları yanıtladı. Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı'nın birleştirileceğini açıkladı. ERDOĞAN AÇIKLADI! 2 BAKANLIK BİRLEŞTİRİLECEK

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM'DAN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI