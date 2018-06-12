CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kayseri ve Muğla mitinglerinde konuşacak. Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Teknoloji Üssü Lansmanı İmza Töreni'ne iştirak edecek. Ayrıca Yıldırım, Çankırı Belediye Meydanı'nda düzenlenecek mitinge katılarak Valiliği ziyaret edecek, Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslenecek ve Valiliğe ziyarette bulunacak, Amasya'da Ferhat Tüneli'nin açılışına ve iftar programına katılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2. Bölge KOBİ Buluşması ve kent mağdurlarıyla buluşma programlarına iştirak edecek.

Soylu: PKK'yı dağlara sıçan gibi kaçırdık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Allah şahittir Allah'a yemin olsun ki bu ülkeyi hainlere teslim etmedik. Terörle mücadeleyi yarım bırakalım mı? PKK'yı dağlara sıçan gibi kaçırdık, onları tamamen yok ettik" diye konuştu. "PKK'YI DAĞLARA SIÇAN GİBİ KAÇIRDIK"

Gül: İnce türban yasağının kalkmaması için anayasa mahkemesine ilk koşanlardan

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Başörtüsü için dava açanlardan birisi kim? Muharrem İnce’ydi. Yasağın kalkmaması için anayasa mahkemesine koşanlardan birisidir. Şimdi çıkmış oy istiyor. Demokrasilerde cevabı halk sandıkta verir. Yine verecek" dedi. GÜL: TÜRBAN YASAĞININ KALKMAMASI İÇİN AYM'YE İLK KOŞANLARDAN BİRİ İNCE

Bozdağ: İstihbarat örgütlerine izin vermeyeceğiz

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Dışarıdaki ülkelerin, istihbarat örgütlerinin Türkiye’nin seçimlerine, içişlerine müdahale etmesine izin vermeyeceğiz. Ben aziz milletimizin bu seçimde Türkiye’ye dair hesap yapanların hesaplarını bir kez daha bozacağına yürekten inanıyorum" dedi. BOZDAĞ: İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

Liderler bayramda da siyasete ara vermeyecek

Liderler 24 Haziran Seçimlerine sayılı günler kala Ramazan Bayramı’nda da miting meydanlarında olacak. BAYRAMDA SİYASETE ARA VERİLMEYECEK

Kılıçdaroğlu: ABD'nin FETÖ elebaşını iade etmesi lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı’nda incelemede bulunan heyetin raporuna ilişkin, "Bana gelen 3 sayfalık bir rapor var, aynı rapor Sayın Muharrem İnce'ye de verildi. Orada bazı usul eksiklikleri var ama bunlar çok hayati usul eksiklikleri değil. Bu dosyalara göre Amerika'nın bize iade etmesi lazım. Amerika'nın ısrarla somut belge istediği ifade edildi." dedi. CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU: ABD'NİN FETÖ ELEBAŞINI İADE ETMESİ LAZIM

Başbakan Yıldırım Habertürk TV ve Bloomberg HT ortak yayınında

Başbakan Binali Yıldırım, Habertürk TV ve Bloomberg HT ortak yayınında soruları yanıtladı. Başbakan Yıldırım, "İttifakın seçimden sonra dağılacağı yönünde bir görüşe ben katılmıyorum" şeklinde değerlendirmede bulundu. Yıldırım, Kandil Operasyonu'na dair ise, "Başkalarının topraklarında gözümüz yok. Amacımız sınırlarımız dışında ülkemizi taciz eden terör örgütünü yok etmek" dedi. ABD'nin Türkiye'ye sözü olduğunu kaydeden Yıldırım, ABD'nin "Bizim PYD ve YPG ile birlikte hareket etmemizin amacı, bu bir tercih değil, bu bir mecburiyet. DEAŞ'ı yok etmek istiyoruz" şeklinde yaptığı açıklamalara ilişkin, "DEAŞ şimdi yok oldu gündemde değil. Suriye'de ve Irak'ta DEAŞ söndü. O mecburiyet de ortadan kalktı" ifadesini kullandı. Binali Yıldırım, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilmesine, "40 tekne ekmek yemesi lazım Erdoğan'a benzemesi için. Hırslı, istekli buna şüphe yok ama Allah işini rast getirsin ne diyeyim" şeklinde cevap verdi. Temel Karamollaoğlu'nun Selahattin Demirtaş açıklamalarına dair Başbakan Yıldırım, "O kadar merhamet sahibiyse beraber yapsınlar kampanyayı" diye konuştu. BAŞBAKAN YILDIRIM: İTTİFAK SEÇİMDEN SONRA DAĞILMAZ Son dakika... Başbakan Binali Yı... "BEDELLİ İÇİN ŞARTLAR OLUŞTU" Son dakika... Başbakan Binali Yı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: OHAL'e neşter vurabiliriz