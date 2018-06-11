Son dakika... 24 Haziran seçimlerine son 13 gün (11 Haziran 2018)

11.06.2018 - 07:16 | Güncelleme: HABERTURK.COM

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine 13 gün kaldı. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek vatandaşlarla çeşitli etkinliklerle bir araya gelerek, projelerini anlatıyor. Haberturk.com gün içerisinde Cumhurbaşkanları adaylarını takip ediyor. İşte Cuma gününün bütün gelişmeleri...

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Başbakan Binali Yıldırım, TÜSİAD üyeleri ile Dolmabahçe ofisinde bir araya gelecek, WOW Hotel'de KOSTER AŞ projesi sözleşmesi imza törenine katılacak. Yıldırım daha sonra Uşak mitinginde konuşacak ve Sabuncubeli Tüneli ve yapımı tamamlanan diğer tesislerin açılışı ile bazı tesislerin temel atma töreninde bulunacak. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de Diyarbakır'da miting düzenlerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar ile Ticaret ve Sanayi odalarını ziyaret edecek, muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluşacak.

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