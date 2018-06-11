Başbakan Binali Yıldırım, TÜSİAD üyeleri ile Dolmabahçe ofisinde bir araya gelecek, WOW Hotel'de KOSTER AŞ projesi sözleşmesi imza törenine katılacak. Yıldırım daha sonra Uşak mitinginde konuşacak ve Sabuncubeli Tüneli ve yapımı tamamlanan diğer tesislerin açılışı ile bazı tesislerin temel atma töreninde bulunacak. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de Diyarbakır'da miting düzenlerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar ile Ticaret ve Sanayi odalarını ziyaret edecek, muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluşacak.