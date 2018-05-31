24 Haziran seçimleri için partilerin seçim vaatleri belli oldu. Emekliler için de vaatler yer aldı. Partilerin beyannamesinde yer alan vaatler arasında en dikkat çekeni bayram ikramiyeleri oldu.
AK Parti seçim bildirgesinde yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1.000’er TL emekli ikramiyesi vermeyi taahhüt etti. Bunun yanında emekli olduktan sonra ticari faaliyette bulunan emeklilerin Sosyal Güvenlik Destek Primi borçlarını silecek. Aralarında dar gelirliler ile engellilerin de bulunduğu yaşlılar ve emekliler de kapsayan grupların konut gereksiniminin karşılanmasına yönelik sosyal konut projeleri devam edecek.
İşte AK Parti'nin Seçim Beyannamesi'nin tam metni
CHP'nin emekliler için seçim vaatleri arasında emeklilere bayramlarda yılda 2 kez birer maaş ikramiyet bulunuyor. Bunun dışında en düşük emekli maaşını bin 500 TL'ye yükseltmeyi hedefleyen CHP, milli gelir artışından refah payı vermeyi hedefliyor. Yasal düzenlemelerle kaybedilmiş emeklilik haklarını yeniden tanımayı vaat eden CHP, banka promosyonlarını kamu çalışanları ile aynı orana yükseltmeyi ve muayene ve ilaç katılım paylarını ve fark ücretlerini kaldırmayı hedefliyor.
İşte CHP'nin Seçim Bildirgesinin Tam Metni
HDP'nin seçim vaatleri arasında emekliler için Hakça Dağıtım Programı ortaya konulurken, bu programla en düşük emekli geliri 3 bin lira ve yaşlılık ödeneği ile bin lira vermeyi vaat ediyor. Ayrıca yoksulluk sınır altındaki emeklilerin 50 bin lira altındaki borçlarını silmeyi hedefleyen HDP, toplu taşımayı ücretsiz yapmayı taahhüt ederken, emeklilik yaşını düşürecek.
İşte HDP'nin Ekonomi Beyannamesi'nin tam metni
Seçim vaatlerini açıklayan MHP ise, emeklilere yılda iki defa “EmekliDestekÖdeneği” ve emeklilerin banka promosyonu alabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını taahhüt etti. MHP, ayrıca eEmeklilerin refah payının yükseltilmesini vaat etti.
İşte MHP'nin Seçim Beyannamesi'nin tam metni
İYİ Parti'nin emekli vaatleri arasında, emeklilerden hizmet bedeli veya katkı payı alınmaması, 2000 yılından sonra emekli olan kişiler için “inbak yasası”, maaş zammı yer aldı.
İYİ Parti Seçim Beyannamesi için tıklayınız
Saadet Partisi ise, emekli maaşlarını yoksulluk sınırı seviyesine çıkarmayı hedefliyor. Bunun yanında refah payı adı altında maaşlara zam yapmayı planlıyor.
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