Son Dakika: 24 Kasım FETÖ operasyonları - İşte FETÖ operasyonlarında son gelişmeler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde yapmak istediği hain darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 24 Kasım 2017 Cuma günü raporu.
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79 ESKİ ÖĞRETMEN HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye ait kapatılan okullarda görev yapan 79 eski öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi. (AA)
BALIKESİR'DEKİ FETÖ'YE "ANKESÖRLÜ TELEFON" OPERASYONU: 6 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI
Balıkesir merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik geçen hafta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı daha tutuklandı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 19'u rütbeli asker, 1'i mahrem imam 20 şüpheliden 10'u daha sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
21 Kasım'da da adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı. Böylece operasyon kapsamında tutuklanan şüphelilerin sayısı 11'e yükseldi. (AA)
KAYSERİ'DE ŞİRKET HATLARI ÜZERİNDEN BYLOCK KULLANAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kayseri'de şirket hatları üzerinden FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme ağı olan ByLock programını kullandıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri'de sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde şirket hatları üzerinden ByLock kullandıkları belirlenen A.Ş., bir kuyumcunun kızı olan F.S. ve kapatılan Melikşah Üniversitesinden ihraç edilen A.Z.D. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. (İHA)
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