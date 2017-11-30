Son Dakika: 30 Kasım FETÖ operasyonları - İşte FETÖ operasyonlarında son gelişmeler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde yapmak istediği hain darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 30 Kasım 2017 Perşembe günü raporu.

Haberler anlık güncellenmektedir...

FETÖ'NÜN HAVA KUVVETLERİ YAPILANMASI SORUŞTURMASINDA 66 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. (AA)