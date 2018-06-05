Kredi derecelendirme kuruluşlarının açıklamalarıyla dün güne 4.67 civarında başlayan dolar/TL enflasyon verisi ve küresel iyimserlikle 4.58'e kadar geriledi.

TCMB'nin Mayıs ayı enflasyon verisine göre yeni para politikası tepkisi verebileceğine yönelik beklentilerin Londra ziyaretindeki açıklamalarla kuvvetlenmesi, dün açıklanan enflasyon verisinin piyasalar tarafından çok daha yakından izlenmesine neden oldu.

Veri öncesi 4.6470 seviyesinde işlem gören dolar/TL veri sonrası ilk tepki olarak 4.5950'ye geriledikten sonra dalgalı bir seyir izledi.

Reuters'a konuşan bir bankanın döviz masası işlemcisi, "TL'de güçlü bir iyimserlik görüyoruz. Kredi derecelendirme kuruluşlarının açıklamaları sonrası biraz daha kötü bir işlem günü beklerdik ancak hem küresel piyasalardaki iyimserlik hem de TCMB'den yeni sıkılaştırma yapılabileceğine ilişkin güçlenen beklentiler kurdaki iyimserliğin ana sebebi oldu. Enflasyonun hem çok kötü gelmemesi hem de aynı zamanda TCMB'den adım beklentilerini kuvvetlendirmiş olması önemliydi" dedi.

Bugüne bakıldığında piyasada sakin bir başlangıç görülüyor. Dolar kuru sabah saat 07.10 itibariyle 4.5935 liradan, euro ise 5.37 liradan el değiştiriyor.