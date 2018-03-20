55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na ilişkin FETÖ davasında karar çıktı. Eski Tugay Komutanı Tuğg. Bekir Koçak'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Öte yandan 6 sanığa da müebbet hapis cezası verilirken bir sanık ise 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER