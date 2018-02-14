FETÖ'nün darbe girişiminde 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada savcı, 267 sanığın ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını istedi.

İDDİANAMEDEN

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ve Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görev yapan 330 kişi hakkında hazırlanan iddianamede sanıkların üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

İddianamede, sanıklardan eski Topçu ve Füze Okul Komutanı Tümgeneral Osman Ünlü, eski 58. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Aygün, eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı Teşkilat Şube Müdürlüğünde görevli Kurmay Albay Bilal Akyüz için "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 15'er yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep ediliyor.

Akyüz'ün, bunun yanı sıra Akıncılar Üssü önünde darbe girişimini engellemeye çalışırken hayatını kaybeden 9 kişiyi kasten öldürmek suçundan dokuz kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 102 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan da cezalandırılması istenirken, diğer sanıklar için "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis talebinde bulunuluyor.

İddianamede er/erbaş rütbelerinde bulunan bazı askerlerin, rütbeli askerlerce oluşturulan birlik listelerinde ismen değil, sayı olarak belirtildiğine dikkat çekilerek, bu sanıkların, tugaydaki rütbeleri itibarıyla FETÖ/PDY silahlı terör örgütünce ülke çapında anayasal düzene karşı gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbeye teşebbüs faaliyetlerini bilebilecek durumda olmadığının değerlendirildiği, bununla birlikte suç kasıtlarının mahkemece takdir edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER