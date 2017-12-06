Son Dakika: 6 Aralık FETÖ operasyonları! FETÖ haberlerinde son gelişmeler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde yapmak istediği hain darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 6 Aralık 2017 Çarşamba günü raporu.

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BURSA MERKEZLİ 4 İLDE OPERASYON: 10 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 10'u adliyeye sevk edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 3 kişinin ise emniyetteki sorgusu sürüyor.



Bursa merkezli olmak üzere Ankara, Kastamonu ve İstanbul'da KHK ile kapatılan FETÖ'nün eğitim şirketlerinden İbret Eğitim'in yönetici ve ortakları ile "ByLock" kullandığı tespit edilen öğretmen, esnaf ve özel sektör çalışanlarına yönelik 30 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13 kişi gözaltına alınmıştı. (AA)

BALIKESİR'DE FETÖ'YE "ANKESÖRLÜ TELEFON" OPERASYONU

Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 1 üsteğmen gözaltına alındı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mahrem yapısı içerisinde bulunan kişilerle ankesörlü telefondan ardışık şekilde iletişim kurduğu tespit edilen Balıkesir Bakım Okulu Eğitim Merkezi'nde görevli 1 üsteğmen gözaltına alındı.



Şüphelinin, Kars Emniyet Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi. (AA)

ANKARA'DA FETÖ'NÜN GAYBUBET EVLERİNE OPERASYON



Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gaybubet evi olarak adlandırılan 65 adrese düzenlediği operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 87 şüpheliden 57'sini gözaltına aldı.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerince yürütülen çalışmalar sonucu, halen örgüt adına faaliyette bulunduğu tespit edilen 87 kişi hakkında yakalama kararı verildi.



Şüphelilerin kaldığı ve "gaybubet evi" olarak adlandırılan 65 adrese, Organize Suçlar ekiplerince düzenlenen operasyonlarda öne 47 kişi gözaltına alındı. Devam eden operasyonlarda ise gözaltı sayısının 57'ye yükseldiği açıklandı. Şüphelilerin bu evlerde gizlenerek örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri ve toplantılar yaptıkları tespit edildi.



Saklanacak yerleri kalmadı



Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin tamamının, devam eden FETÖ soruşturmalarında arandıkları ve ikametlerini terk ederek "gaybubet" evlerinde saklandıkları öğrenildi.



Yakalanan şüpheliler arasında, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen ile firari mahrem imamlardan bazılarının da bulunduğu kaydedildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, 30 firarinin yakalanması için de operasyonların devam ettiği bildirildi. (AA)

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