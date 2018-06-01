Deutsche Bank'ın uzun vadeli kredi notununun S&P tarafından "A-"den "BBB+"ya düşürüldüğü, not görünümünü ise "durağan" olarak belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Not indirimi, Deutsche Bank’ın güncellenmiş stratejisinin, iş modelinin daha önce beklediğimizden daha derin bir yeniden yapılandırılmasını öngördüğünü yansıtıyor." denildi.

S&P'nin not indirim kararının, ABD'li regülatörlerin bankanın ABD'deki işlemlerini "sorunlu bankalar" listesine eklediği iddialarının bir gün sonrasında gelmesi dikkati çekti.

Deutsche Bank hisseleri Bloomberg'in 1992'de bankanın Borsa işlemlerini kaydetmeye başladığı tarihten bu yana en düşük seviyesi olan 9.16 euroya geriledi. Dev banka, geçtiğimiz çeyrek kar performansında yüzde 79 düşüş yaşamıştı.

1.5 trilyon dolar toplam varlığıyla Almanya'nın en büyük, dünyanın da en büyük 12. bankası olan Deutsche Bank'ın piyasa değeri ise sadece 20 milyar dolar.

BANKA CEO'SU ZOR DURUMDA KALABİLİR

Bankanın şu andaki düşük karlılığını ele almak için yönetimin, maliyet tabanını düşürmek ve işe yeniden odaklamak üzere sert adımlar attığı belirtilen açıklamada, "Ancak faydasız bir piyasa zemininde bankanın güncellenmiş stratejisinin uygulanmasında önemli bir yürütme riski görüyoruz ve Deutsche Bank'ın bir süreliğine rakiplerine kıyasla negatif ayrışacağını düşünüyoruz." ifadesi kullanıldı.

Deutsche Bank Üst Yöneticisi (CEO) Christian Sewing, not indiriminin ardından banka çalışanlarına yazdığı mektupta, bankanın mali gücünün "şüphenin ötesinde" bulunduğunu ancak stratejilerini hızlı ve titiz bir şekilde sunmak zorunda olduklarını vurguladı.

Söz konusu gelişmelerin, karlılığı yeniden yapılandırmak amacıyla personel azaltma da dahil yeni bir strateji uygulamak isteyen Sewing için zorlu bir duruma neden olacağı belirtiliyor.

Alman bankası geçtiğimiz günlerde 7000 çalışanın işten çıkarılacağının açıklanması ve yanlışlıkla 21 milyar euroluk para transferiyle gündeme gelmişti.