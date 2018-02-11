Rusya'nın Domodedovo Havalimanından kalkan ve içinde 65 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu Saratov Havayolları'na ait Antonov An-148 tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü.

Ria Novosti'ye konuşan bir acil servis görevlisi, uçağın Moskova'nın banliyösü Podmoskovye'in Ramenskoye bölgesine düştüğünü söyledi. Moskova'dan kalkan uçağın, Rusya Kazakistan sınırıda yer alan, Orsk kentine gitmekte olduğu duyuruldu.

Rus haber ajansı Interfax, muhtemelen uçakta bulunan 71 kişinin de hayatını kaybetmiş olabileceğini duyurdu. AA muhabiri, yolcular arasında 1 çocuk olabileceğini aktardı. Kurtarma ekiplerinin bölgede arama çalışma başlattığı duyuruldu.

Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov'un bölgeye gittiği, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Reuters'tan geçen son dakika bilgisine göre, Rus haber ajansı TASS, bir acil servis yetkilisine dayandırdığı haberinde kazada kurtulan olmadığını açıkladı.

Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov'un olay yerine gittiği açıklandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olayda ölenlerin ailelerini taziyelerini iletti.

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