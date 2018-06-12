İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla 81 il valiliğine bayram trafiği genelgesi geçti. Ramazan Bayramı'nda, toplam 35 bin 451 trafik ekibi, 69 bin 639 trafik personeli görev yapacak, trafiğin yoğun olduğu bölgeler havadan takip edilecek. Kaza kara noktalarında ilk defa polis bașmüfettișleri görev alacakken, trafik ekiplerinin görünürlüğü artırılacak, yüz yüze iletișime önem verilecek. Yol denetimlerinde uykusuz sürücüler dinlendirilecek, denetimlerde emniyet kemeri kullanımına önem verilecek. Terminal, AVM'lerde denetimler artırılacak.

İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı’nda trafik tedbirlerini artırdı. Arefe günü dahil 4 günlük bayram tatiline rağmen bakanlık trafik denetimlerini 13-18 Haziran 2018 tarihleri arasında 6 gün süreyle gerçekleștirecek. Denetimlerde günlük ortalama 4 bin 583 polis ve bin 326 jandarma olmak üzere toplam 5 bin 909 trafik ekibi, 8 bin 852 polis ve 2 bin 755 jandarma olmak üzere toplam 11 bin 607 trafik personeli görev yapacak. Bakanlık bayram süresince toplam 35 bin 451 trafik ekibi ve 69 bin 639 trafik personelini görevlendirdi. Ayrıca bayram tatili boyunca özellikle havadan trafik denetimlerine ağırlık verilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, İstanbul, İzmir'den olușan 6 ilde, 31 saat helikopter, merkezden (Amasya-Merzifon, Çorum-Osmancık, Konya-Kulu, Eskişehir-Sivrihisar ve Kırıkkale) 6 ilde 6 saat, 46 ilde ise 344 saat 40 dakika İHA/Drone ile denetim yapılacak. Son on yılda bayram tatillerinde kazaların yoğun olarak meydana geldiği (kaza kara noktaları) güzergahlarda alınan tedbirleri denetlemek amacıyla ayrı ayrı güzergahlarda görev yapmak üzere 32 Polis Başmüfettişi ve 37 personelden oluşan 15 ekip görevlendirildi. Kazaların yoğun olduğu kaza kara noktaları bulunan 17 ilin 20 güzergâhında her 10-20 km’de bir ekip görev yapacak.

İçișleri Bakanlığı'nın 81 İl Valiliğine gönderdiği genelgede, her yıl trafik kazaları sonucunda birçok kișinin yaralandığı ya da hayatını kaybettiği, çok sayıda kișinin ise hayatının geri kalan kısmını engelli olarak geçirmek durumunda kaldığı bilgisine yer verildi. Trafik kazaları sonrası büyük çapta ekonomik kayıpların yașandığı belirtilen genelgede, trafik kazalarının önemli bir kısmının hız ihlali, hatalı sollama, yakın takip, yorgunluk, çalışma ve dinlenme süresi ihlali ile sürücülerin sabırsız davranışları gibi sürücü hatalarından kaynaklandığı vurgulandı.

HELİKOPTER, İHA VE DRONE'LA DENETLENECEK

Genelgede, önlemler șu șekilde sıralandı:

Bayram tatili süresince karayollarında trafik ekiplerinin sorumluluk alanlarında ve denetim noktalarında etkinliği ve görünürlükleri ön plana çıkarılacak. Bayram süresince özellikle trafiğin yoğunlaşacağı bölgelerde havadan denetimlere önem verilecek. Bu kapsamda Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, İstanbul, İzmir'den olușan 6 ilde 31 saat helikopter, merkezden (Amasya-Merzifon, Çorum-Osmancık, Konya-Kulu, Eskişehir-Sivrihisar, Kırıkkale) 6 ilde 6 saat, 46 ilde ise 344 saat 40 dakika İHA/Drone ile denetim yapılacak.

32 POLİSBAȘMÜFETTİȘİ İLK DEFA GÖREV YAPACAK

Son on yılda bayram tatillerinde kazaların yoğun olarak meydana geldiği güzergahlarda alınan tedbirleri denetlemek için ayrı ayrı güzergahlarda görev yapmak üzere 32 polis başmüfettişi ve 37 personelden oluşan 15 ekip görevlendirilecek. Kazaların yoğun olduğu kaza kara noktaları bulunan 17 ilin 20 güzergâhında her 10-20 km’de bir ekip görev yapacak. Toplam uzunluğu 2 bin 155 km olan tüm otoyollarda “ortalama hız” denetimine devam edilecek.

Radarla hız denetimleri, hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı yerlerde yapılacak, “TUZAK RADAR” algısına neden olacak yöntemler ile radar araçları gizlenerek denetim yapılmayacak. Trafiğin yoğun olduğu 16:00-20:00 saatleri ile yolcu otobüslerinin trafik kazalarına karışmış olduğu, 02:00-08:00 saatleri, uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı oluşan dikkat kaybının oluștuğu 05:00-07:00 saatleri arasında şoförlerin araç dışına davet edilmesi, gerekli kontroller ile bilgilendirmelerin yapılmasına devam edilecek.

UYKUSUZ SÜRÜCÜLERE VE EMNİYET KEMERİNE DENETİM

Uykusuzluk ve yorgunluk belirtileri görülen sürücülerin, denetim noktalarında ve araç dışında dinlenmeleri sağlanacak, yolculara bu konuda bilgi verilecek. Emniyet kemeri denetimlerine ağırlık verilecek, yolcular “otobüslerin karıştığı trafik kazalarında araçların devrilmesi ve araçtan dışarı savrulmalarının önlenmesi amacıyla emniyet kemeri kullanmaları”, şoförler ise “taşıt kullanırken cep telefonu ile konuşmamaları” konularında bilgilendirilecek.

Yerleşim yerlerinde taşıt-yaya kazalarının yoğun olduğu bölgelerde, yayaların trafikteki güvenliklerini olumsuz etkileyen hatalı parklar engelenecek. Yaya kaldırımları, yaya geçitleri, kavşak sistemleri, engelli vatandaşlarımızın trafikte erişimlerini kolaylaştırmak için tasarlanan engelli rampaları üzerine ve önüne park etmiş araçlar cezaları uygulandıktan sonra anında kaldırılacak.

35 BİN 451 TRAFİK EKİBİ, 69 BİN 639 TRAFİK PERSONELİ GÖREVLİ

Trafik personeline trafiğin tanzimi ve denetimi dışında görev verilmeyecek, büro hizmetlerinde görevli personel, denetim ekiplerine takviye edilecek.Denetimlerde günlük ortalama 4 bin 583 polis ve bin 326 jandarma olmak üzere toplam 5 bin 909 trafik ekibi, 8 bin 852 polis ve 2 bin 755 jandarma olmak üzere toplam 11 bin 607 trafik personeli görev yapacak. Bakanlık bayram süresince toplam 35 bin 451 trafik ekibi ve 69 bin 639 trafik personelini görevlendirdi.

GECE DENETİMLERİ 24:00-02:00 SAATLERİ ARASINDA YAPILACAK

Gece denetimlerinde, alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullananlara yönelik denetimlere 24:00-02:00 saatleri arasında hedef bölge, cadde ve sokaklarda ağırlık verilecek.

Şehitlik, mezarlık ve alışveriş merkezleri gibi alanlarda, ilave trafik tedbirleri genel hizmet personelinin de katkısıyla alınacak.Yol kontrol ve uygulama noktalarında, güvenlik ve trafik denetimleri birlikte yürütülecek.

TERMİNALLERDEKİ DENETİMLER ARTIRILACAK

Bayram öncesi ve sonrası terminaller ve ara istasyonlarda yogunluk artacağı için takviye personel görevlendirilecek. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı sektöründe yer alan otobüsler ile tarifesiz yolcu taşımacılığı yapan tur otobüsleri; yetki belgeleri, SRC belgeleri, taşıma sözleşmeleri, varış noktası dikkate alınarak, yedek şoför olup olmadığı, takoğraf hız ve çalışma süreleri bilgileri, cihaza takılı sürücü belgesi ve diyagram kartının aracı kullanan kişiye ait olması hususları titizlikle incelenecek. Bayram süresince otobüslerde sivil personel görevlendirilmesine devam edilecek. Bu kapsamda 227 sivil personel, 66 farklı güzergâhta 454 yolcu otobüsünü habersiz denetleyecek. Terminal ve izin verilen yerler dışında, şehirlerarası otobüslerin kalkışlarına müsaade edilemeyecek.

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ İÇİN DÜZENLEME

Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan karayolu araçlarının 24:00-06:00 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek. Tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde karayolu üzerinde tarımsal zirai araçların, traktörlerin, biçerdöverlerin vb. uygunsuz olarak trafikte seyretmelerine engelenecek. Trafiğin yoğunlaştığı güzergahlarda gerek görülmesi halinde, trafik birim amirlerinin talimatı ile ağır tonajlı taşıtların, trafik yoğunluğu sona erinceye kadar uygun yerlerde geçici olarak bekletilmeleri sağlanacak.

VATANDAŞLAR, KRTİK NOKTALARDA ANINDA UYARILACAK

Denetimlerde, yol kullanıcılarına bilgilendirme ve bilinçlendirmeye yönelik olarak 60 bin adet afiș ve 550 bin adet flyer dağıtılmak üzere; il emniyet müdürlüklerine, STK’lara, kurum ve kuruluşlara gönderildi. Trafik güvenliği konusunda hazırlanan “Biz Bir Aileyiz” konulu kamu spotu bayram süresince ulusal kanallarda yayınlanacak. Vatandașlar karayolu trafik güvenliğinin önemini anlatan SMS'ler ile bilgilendirilecek.

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