İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla 81 il valiliğine bayram trafiği genelgesi geçti. Ramazan Bayramı'nda, toplam 35 bin 451 trafik ekibi, 69 bin 639 trafik personeli görev yapacak, trafiğin yoğun olduğu bölgeler havadan takip edilecek. Kaza kara noktalarında ilk defa polis bașmüfettișleri görev alacakken, trafik ekiplerinin görünürlüğü artırılacak, yüz yüze iletișime önem verilecek. Yol denetimlerinde uykusuz sürücüler dinlendirilecek, denetimlerde emniyet kemeri kullanımına önem verilecek. Terminal, AVM'lerde denetimler artırılacak.
İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı’nda trafik tedbirlerini artırdı. Arefe günü dahil 4 günlük bayram tatiline rağmen bakanlık trafik denetimlerini 13-18 Haziran 2018 tarihleri arasında 6 gün süreyle gerçekleștirecek. Denetimlerde günlük ortalama 4 bin 583 polis ve bin 326 jandarma olmak üzere toplam 5 bin 909 trafik ekibi, 8 bin 852 polis ve 2 bin 755 jandarma olmak üzere toplam 11 bin 607 trafik personeli görev yapacak. Bakanlık bayram süresince toplam 35 bin 451 trafik ekibi ve 69 bin 639 trafik personelini görevlendirdi. Ayrıca bayram tatili boyunca özellikle havadan trafik denetimlerine ağırlık verilecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, İstanbul, İzmir'den olușan 6 ilde, 31 saat helikopter, merkezden (Amasya-Merzifon, Çorum-Osmancık, Konya-Kulu, Eskişehir-Sivrihisar ve Kırıkkale) 6 ilde 6 saat, 46 ilde ise 344 saat 40 dakika İHA/Drone ile denetim yapılacak. Son on yılda bayram tatillerinde kazaların yoğun olarak meydana geldiği (kaza kara noktaları) güzergahlarda alınan tedbirleri denetlemek amacıyla ayrı ayrı güzergahlarda görev yapmak üzere 32 Polis Başmüfettişi ve 37 personelden oluşan 15 ekip görevlendirildi. Kazaların yoğun olduğu kaza kara noktaları bulunan 17 ilin 20 güzergâhında her 10-20 km’de bir ekip görev yapacak.
İçișleri Bakanlığı'nın 81 İl Valiliğine gönderdiği genelgede, her yıl trafik kazaları sonucunda birçok kișinin yaralandığı ya da hayatını kaybettiği, çok sayıda kișinin ise hayatının geri kalan kısmını engelli olarak geçirmek durumunda kaldığı bilgisine yer verildi. Trafik kazaları sonrası büyük çapta ekonomik kayıpların yașandığı belirtilen genelgede, trafik kazalarının önemli bir kısmının hız ihlali, hatalı sollama, yakın takip, yorgunluk, çalışma ve dinlenme süresi ihlali ile sürücülerin sabırsız davranışları gibi sürücü hatalarından kaynaklandığı vurgulandı.
HELİKOPTER, İHA VE DRONE'LA DENETLENECEK
Genelgede, önlemler șu șekilde sıralandı:
Bayram tatili süresince karayollarında trafik ekiplerinin sorumluluk alanlarında ve denetim noktalarında etkinliği ve görünürlükleri ön plana çıkarılacak. Bayram süresince özellikle trafiğin yoğunlaşacağı bölgelerde havadan denetimlere önem verilecek. Bu kapsamda Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, İstanbul, İzmir'den olușan 6 ilde 31 saat helikopter, merkezden (Amasya-Merzifon, Çorum-Osmancık, Konya-Kulu, Eskişehir-Sivrihisar, Kırıkkale) 6 ilde 6 saat, 46 ilde ise 344 saat 40 dakika İHA/Drone ile denetim yapılacak.
32 POLİSBAȘMÜFETTİȘİ İLK DEFA GÖREV YAPACAK
Son on yılda bayram tatillerinde kazaların yoğun olarak meydana geldiği güzergahlarda alınan tedbirleri denetlemek için ayrı ayrı güzergahlarda görev yapmak üzere 32 polis başmüfettişi ve 37 personelden oluşan 15 ekip görevlendirilecek. Kazaların yoğun olduğu kaza kara noktaları bulunan 17 ilin 20 güzergâhında her 10-20 km’de bir ekip görev yapacak. Toplam uzunluğu 2 bin 155 km olan tüm otoyollarda “ortalama hız” denetimine devam edilecek.
Radarla hız denetimleri, hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı yerlerde yapılacak, “TUZAK RADAR” algısına neden olacak yöntemler ile radar araçları gizlenerek denetim yapılmayacak. Trafiğin yoğun olduğu 16:00-20:00 saatleri ile yolcu otobüslerinin trafik kazalarına karışmış olduğu, 02:00-08:00 saatleri, uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı oluşan dikkat kaybının oluștuğu 05:00-07:00 saatleri arasında şoförlerin araç dışına davet edilmesi, gerekli kontroller ile bilgilendirmelerin yapılmasına devam edilecek.
UYKUSUZ SÜRÜCÜLERE VE EMNİYET KEMERİNE DENETİM
Uykusuzluk ve yorgunluk belirtileri görülen sürücülerin, denetim noktalarında ve araç dışında dinlenmeleri sağlanacak, yolculara bu konuda bilgi verilecek. Emniyet kemeri denetimlerine ağırlık verilecek, yolcular “otobüslerin karıştığı trafik kazalarında araçların devrilmesi ve araçtan dışarı savrulmalarının önlenmesi amacıyla emniyet kemeri kullanmaları”, şoförler ise “taşıt kullanırken cep telefonu ile konuşmamaları” konularında bilgilendirilecek.
Yerleşim yerlerinde taşıt-yaya kazalarının yoğun olduğu bölgelerde, yayaların trafikteki güvenliklerini olumsuz etkileyen hatalı parklar engelenecek. Yaya kaldırımları, yaya geçitleri, kavşak sistemleri, engelli vatandaşlarımızın trafikte erişimlerini kolaylaştırmak için tasarlanan engelli rampaları üzerine ve önüne park etmiş araçlar cezaları uygulandıktan sonra anında kaldırılacak.
35 BİN 451 TRAFİK EKİBİ, 69 BİN 639 TRAFİK PERSONELİ GÖREVLİ
Trafik personeline trafiğin tanzimi ve denetimi dışında görev verilmeyecek, büro hizmetlerinde görevli personel, denetim ekiplerine takviye edilecek.Denetimlerde günlük ortalama 4 bin 583 polis ve bin 326 jandarma olmak üzere toplam 5 bin 909 trafik ekibi, 8 bin 852 polis ve 2 bin 755 jandarma olmak üzere toplam 11 bin 607 trafik personeli görev yapacak. Bakanlık bayram süresince toplam 35 bin 451 trafik ekibi ve 69 bin 639 trafik personelini görevlendirdi.
GECE DENETİMLERİ 24:00-02:00 SAATLERİ ARASINDA YAPILACAK
Gece denetimlerinde, alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullananlara yönelik denetimlere 24:00-02:00 saatleri arasında hedef bölge, cadde ve sokaklarda ağırlık verilecek.
Şehitlik, mezarlık ve alışveriş merkezleri gibi alanlarda, ilave trafik tedbirleri genel hizmet personelinin de katkısıyla alınacak.Yol kontrol ve uygulama noktalarında, güvenlik ve trafik denetimleri birlikte yürütülecek.
TERMİNALLERDEKİ DENETİMLER ARTIRILACAK
Bayram öncesi ve sonrası terminaller ve ara istasyonlarda yogunluk artacağı için takviye personel görevlendirilecek. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı sektöründe yer alan otobüsler ile tarifesiz yolcu taşımacılığı yapan tur otobüsleri; yetki belgeleri, SRC belgeleri, taşıma sözleşmeleri, varış noktası dikkate alınarak, yedek şoför olup olmadığı, takoğraf hız ve çalışma süreleri bilgileri, cihaza takılı sürücü belgesi ve diyagram kartının aracı kullanan kişiye ait olması hususları titizlikle incelenecek. Bayram süresince otobüslerde sivil personel görevlendirilmesine devam edilecek. Bu kapsamda 227 sivil personel, 66 farklı güzergâhta 454 yolcu otobüsünü habersiz denetleyecek. Terminal ve izin verilen yerler dışında, şehirlerarası otobüslerin kalkışlarına müsaade edilemeyecek.
MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ İÇİN DÜZENLEME
Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan karayolu araçlarının 24:00-06:00 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek. Tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde karayolu üzerinde tarımsal zirai araçların, traktörlerin, biçerdöverlerin vb. uygunsuz olarak trafikte seyretmelerine engelenecek. Trafiğin yoğunlaştığı güzergahlarda gerek görülmesi halinde, trafik birim amirlerinin talimatı ile ağır tonajlı taşıtların, trafik yoğunluğu sona erinceye kadar uygun yerlerde geçici olarak bekletilmeleri sağlanacak.
VATANDAŞLAR, KRTİK NOKTALARDA ANINDA UYARILACAK
Denetimlerde, yol kullanıcılarına bilgilendirme ve bilinçlendirmeye yönelik olarak 60 bin adet afiș ve 550 bin adet flyer dağıtılmak üzere; il emniyet müdürlüklerine, STK’lara, kurum ve kuruluşlara gönderildi. Trafik güvenliği konusunda hazırlanan “Biz Bir Aileyiz” konulu kamu spotu bayram süresince ulusal kanallarda yayınlanacak. Vatandașlar karayolu trafik güvenliğinin önemini anlatan SMS'ler ile bilgilendirilecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.