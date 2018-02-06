AB'den yapılan açıklamaya göre, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 26 Mart’ta Varna’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya gelecek.

ÇAVUŞOĞLU VE TİMMERMANS TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyon Başkan Yardımcısı Timmermans'la görüştü. Görüşmenin gündeminde 26 Mart’ta Varna’da yapılacak AB Zirvesi vardı.

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