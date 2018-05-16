ABD’nin İran’a karşı uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sahtekarlığı ve bunlarla ilintili suçlardan New York’ta tutuklu olarak yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’ya verilecek cezanın belirleneceği dava duruşması Türkiye saati ile 17:00’de başladı.

Halkbank eski yöneticisi Hakan Atilla'ya 32 ay hapis ceası kararı verildi. Hakan Atilla'nın hapiste geçirdiği 14 ay da 32 aylık cezasından düşecek. Atilla, cezasının geri kalan bölümünü Connectiut eyaletine bağlı Danbury kentindeki federal cezaevinde geçirecek.

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