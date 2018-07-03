Yetkililer, 30 yaşındaki Timmy Kinner'in, Boise'de hafta sonu çok sayıda göçmen ailenin kaldığı bir sitede yapılan partiyi bastığını ve 9 kişiyi bıçakla yaraladığını açıkladı.

Kendi doğum günü partisinde yaralanan 3 yaşındaki kız çocuğu Rüya Kadir'in bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Saldırıda yaralanan 4'ü çocuk diğer 8 kişinin, Suriye, Irak ve Etiyopya'dan göçmen ailelerin üyeleri olduğu kaydedildi.

New York Times gazetesi, Uluslararası Kurtarma Komitesine dayandırdığı haberinde, 2015 yılında annesi tarafından ABD'ye getirilen Etiyopyalı mülteci Rüya Kadir'in babasının Türkiye'de yaşadığını yazdı.

Boise Polis Şefi William Bones, ABD vatandaşı Kinner'in, daha önce olayın olduğu sitede yaşadığını, davranışlarından rahatsız olunması üzerine geçen cuma siteden ayrılmasının istendiğini, saldırının nefret suçu olduğuna dair kanıt bulunmadığını söyledi.

Ada Sulh Hakimi Russell Comstock, mahkemeye çıkarılan Kinner'in birinci dereceden cinayetle suçlandığını bildirerek, "topluma büyük tehlike oluşturan" sanığın kefaletsiz tutukluğuna karar verdi.

Kinner, suçlu bulunması durumunda İdaho yasaları çerçevesinde idam cezasına çarptırılabilir.

Boise'de dün akşam bin 500'den fazla kişi de kurbanlar için anma töreni düzenledi.

Ağlayan, ağıt yakan ve göçmen aileleri desteklediklerini yüksek sesle dile getiren kalabalık, belediye binasının bahçesine çiçek bıraktı.