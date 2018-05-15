ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesini açıklaması ve tüm Avrupa ülkelerinin tepkisini çekmesinin ardından, Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu haberde, ABD İran'a yönelik yeni yaptırımlarını açıkladı. İran Merkez Bankası Başkanı Veliyullah Seyf ve El-Bilad Bank da yaptırım listesine alınan isimler arasında...

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