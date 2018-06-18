Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta devriye faaliyetlerine başlandığını açıklamıştı.

ABD'den ise Münbiç'e ilişkin ilk açıklama geldi. Pentagon'dan yapılan açıklamada "Kısa süre önce ABD ile Türkiye arasında kararlaştırılan yol haritasının ilk uygulaması olarak TSK birlikleri ve ABD koalisyon güçleri, koordineli ancak ayrı şekilde devriye geziyor." denildi.

Açıklamada, koordineli bağımsız devriye güçlerinin aktivitesinin 18 Haziran'da Kuzey Münbiç sınır hattında başladığı belirtildi.

Açıklamada, iki tarafın da sahadaki koşullar çerçevesinde, işbirliğini arttırma kararlılığı ile karma devriyeler için planlamaları sürdürdüğü ifade edildi.

TSK'dan yapılan açıklamada ise, "Daha önce mutabık kalınmış Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 18 Haziran 2018 tarihinden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlanmıştır." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Münbiç'te devriye gezmeye başladığını duyurmuştu.

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