ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Beşar Esad'ın herhangi bir rolünün olmadığı bütünleşmiş bir Suriye istediklerini söyledi.

BM elçisi Staffan de Mistura ile görüşen Rex Tillerson, sonrasında basın mensuplarına verdiği demeçte, "Esad ailesinin saltanatının sona erdiğini ve asıl önemli olan konunun bunun nasıl olacağı" olduğunu söyledi.

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