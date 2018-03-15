ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Münbiç ile ilgili bir açıklama yaptı. Nauert, açıklamada, "Münbiç konusunda henüz bir anlaşma yok. Türkler ile görüşmelerimiz sürüyor" ifadesine yer verdi.

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