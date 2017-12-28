ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Türk vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamalarını kaldırdığını açıklamasının ardından Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden bir açıklama geldi.
Washington Büyükelçiliği, vize kısıtlamasının ABD ile eş zamanlı olarak kaldırıldığını duyurdu.
Washington Büyükelçiliği, ABD'nin Ekim ayında aldığı kararın ardından mütekabiliyet ilkesi esasında benzer ifadelerle bir açıklama yaparak ABD vatandaşlarına yönelik vize kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu.
Washington Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, yargı süreci ile ilgili herhangi bir güvence verilmediği belirtildi.
ABD Büyükelçiliği'nin açıklamasında, ABD'nin büyükelçilik ve konsolosluklarındaki yerel çalışanlarının, Türk yetkililerle iletişim de dahil olmak üzere resmi görevlerini yerine getirdikleri için gözaltına alınmayacağı veya tutuklanmayacağı dair üst düzeyde sağladığı güvenceye bağlı kaldığı iddia edilmişti.
WASHINGTON BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE
ABD’nin vatandaşlarımıza yönelik vize uygulamalarındaki kısıtlamaları kaldırarak, bugün itibarıyla eski düzene dönme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, tarafımızdan da ABD vatandaşlarına yönelik vize rejimimizdeki kısıtlamalar eş zamanlı olarak kaldırılmıştır.
ABD’nin açıklamasında sözü edilen güvenceler bağlamında, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu, yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili olarak Hükümetimizin herhangi bir güvence vermediğini, ülkemizdeki hiçbir temsilcilik görevlisinin kendi resmi görevinin icrası sebebiyle adli soruşturmaya tabi tutulmadığını vurgulamak isteriz. Daha önce de dikkat çekmiş olmamıza rağmen, ABD’nin Türkiye’den güvence aldığını ileri sürerek Türk ve Amerikan kamuoylarını yanlış bilgilendirmesini doğru bulmuyoruz.
Öte yandan, ABD’de Türk vatandaşlarıyla ilgili süren davalara ilişkin de Türkiye’nin çok ciddi endişeleri devam etmektedir.
Türk yetkililer, bu davaların tatmin edici bir şekilde çözüme ulaştırılması için Amerikalı muhataplarıyla görüşmeyi sürdürecektir.
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