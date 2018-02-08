Son dakika bilgisine göre; ABD Savunma Bakanı Mattis önümüzdeki hafta içerisinde Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüşeceğini açıkladı.

Türkiye'nin Münbiç'teki PYD/PKK'nın varlığı konusunda kaygılarına ilişkin bir soruya Mattis "Münbiç konusunda Türkiye'nin baskısı bakımından bir değişiklik yok. Ankara'dan duyduklarımızdan dolayı birçok kaygımız var ancak şimdi hedefimiz DEAŞ'a baskı uygulamak ve DEAŞ karşıtı kampanyayı devam ettirmektir. Bundan dolayı dikkatlerin dağılmasından endişeliyiz." dedi.

Türkiye'nin meşru kaygılarının bulunduğunu aktaran Mattis en üst siyasi düzeyden askeri düzeye kadar Türkiye ile çalıştıklarını ifade etti.

Mattis şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye bir NATO ortağıdır. Ve sınırları içerisinde terör örgütü olarak tanınan PKK tarafından aktif bir çatışmanın olduğu tek NATO ülkesidir. Bu konuda Türkiye ile çalışıyoruz. Onların sadece PKK konusunda değil Suriye sınırının Esed'in sebep olduğu bir savaş alanına dönüşeceği konusunda da meşru kaygıları var. En üst siyasi düzeyden askeri düzeye kadar onlarla çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta ortalarında Savunma Bakanı (Nurettin Canikli) ile Brüksel'de görüşeceğim."

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