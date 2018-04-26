AA'nn aktardığı son dakika bilgisine göre; ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığı'na aday gösterdiği eski CIA Direktörü Mike Pompeo'nun bu göreve getirilmesini onayladı.

Oylamanın ardından yenin edecek olan Pompeo'nun ilk olarak NATO Müttefikleri Toplantısı için Brüksel'e uçacağı öğrenildi.

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