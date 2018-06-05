Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, FETÖ elebaşı Gülen'in iade dosyasını inceleyen CHP heyetine ilişkin soruya, "15 Temmuz'a 'Tiyatro' diyen, 20 Temmuz'a 'Gerçek darbe 20 Temmuz'dur' diyen bir zihniyetin, bu konularda ne yaparsanız yapın tam tersini söyleyeceğini elbette bütün milletimiz bilmektedir. Darbenin karşısında açıkça durmayıp bu konuda iftiralar, aslı astarı olmayan şeyler söyleyen bir zihniyetten başka bir şey beklenmez. Ne söyleyecekleri belli. Bu konuda mahcup olmuşlardır." dedi.

Gül'ün açıklamaları şöyle:

Adalet Bakanı Gül, "Darbeciler, FETÖ terör örgütü mensuplarına ilişkin iadeler ve buna ilişkin talepler olmasına rağmen Yunanistan bunu yerine getirmemiştir, uluslararası hukuka aykırı davranmıştır. Şimdi Sayın İnce'nin de burada çıkıp Yunanistan'a, ABD'ye 'Niye iade etmiyorsunuz' demesi lazım. Ama iade talepleri mahkemelerce yapılmış olmasına rağmen yine Yunanistan da meseleye hukuki olarak bakmıyor, siyasi olarak bakıyor, ABD de öyle bakıyor." dedi.

FETÖ elebaşı Gülen'in iade dosyalarını inceleyen CHP heyetine ilişkin soruyu yanıtlayan Gül, "Her şeyin tam olduğunu gördükten sonra kamuoyuna da bir şey açıklayacaklar. Genel başkanlarının ve cumhurbaşkanı adaylarının yaptığı açıklamanın altta kalmaması için ya da onun eksiğini kapatmak için, onu sözde yalancı çıkarmamak için bir şeyler söyleyecekler. Dolayısıyla CHP'nin ya da gelen kişilerin yapacağı açıklamaların hiçbir şekilde geçerliliği yoktur. 15 Temmuz'a 'Tiyatro' diyen, 20 Temmuz'a 'Gerçek darbe 20 Temmuz'dur' diyen bir zihniyetin, bu konularda ne yaparsanız yapın tam tersini söyleyeceğini elbette bütün milletimiz bilmektedir. Darbenin karşısında açıkça durmayıp bu konuda iftiralar, aslı astarı olmayan şeyler söyleyen bir zihniyetten başka bir şey beklenmez. Ne söyleyecekleri belli. Bu konuda mahcup olmuşlardır."dedi

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