Adalet Bakanı Abdülhamit Gül HABERTÜRK TV'de Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Ali Can Türkoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Gül'ün açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Hayvan hakları kanunu - "Asla hiçbir insanın kabul edemeyeceği tabloyu tüylerimiz ürpererek gördük. Hayvanlar bizim en yakın dostlarımız. Bu konudaki düzenlemeyi 5-6 ay önce gündeme almıştık. Sokaktaki hayvanların bir kedinin, köpeğin sahibi yoks ceza yoktu. Şimdi sahibi varsa da yoksa da cezayı getiren düzenlemeyi yaptık. Eskiden mal gibi değerlendiriliyordu. Hayvanlar candır, mal olarak değerlendirilemez. Biz bunu değiştirelim dedik, candır, sahipli, sahipsiz ayrımı yok. Bir takım para cezaları vardı caydırıcı değildi, düzenlemeler yapıldı. Bunu en kısa zamanda kanunlaştırılacak."

"Tasarımıza çok önemli fikirler geldi. Bakanlıklarımız çalışmalarını yapıyor. Bizim ki cezai müyide anlamında düzenlemeler yapılması konusunda hazırlığımızı yaptık. İlk gündeme alacağımız konu bu olacak. Cumhurbaşkanımızında özel ilgisi var bu konuda. Meclis tatile girmese hayvan hakları ve mağdur hakları kanunu yürürlüğe girecekti."

Mağdurlar ile ilgili düzenleme - "Mağdur olan kişinin bir takım hakları getirildi ama biz yeterli görmüyoruz. Mağdurlar hem internet üzerinden her an erişebilecekleri, uğramış olduğu mağduriyeti neyse hangi hakları var, bu konuda çok önemli bilgilendirmeyi yapacağız. Tazminattan istihdama varıncaya kadar... Tazminat hususunda çalışmalarımızı yine yaptık. Önemli bir konu. Miktarıdır, suçun durumuna, mağduriyetin durumuna göre çalışmalar yapılıyor. Biz çocukları icraya para yatırarak görme işine son vereceğiz. Eşyayı teslim eder gibi bir para yatırıyor. Yine müracaatını yapacak ve para ödemeyecek."

FETÖ elebaşının iadesi konusu - "Gülen'in iadesi ile ilgili TürkiyeCumhuriyeti titizlikle çalışmıştır. Darbe öncesi de istenmiştir. Bu konuda her girişim her an yapılmakta ve yapılıyor. Hem Cumhurbaşkanımızın görüşmeleri, hem telefon görüşmeleri... İade dosyası uygun hazırlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti kadim bir devlettir, her şeyi usulüne göre yapar. İade olana kadar bu gayret sürecek."

ABD'den bir adım bekliyor musunuz? - "Çok doğru. Yargı mensuplarımız birlikte çalışmalar yürütüyorlar. Münbiç ile ilgili de önemli adımlar atıldı. İlişkiler kazankazan ilkesine göre sürüyor. Gelişmelerin olumlu gittiğini, bu konuda da olumlu gelişmeler olacağını düşünüyorum."

Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğu iddiası - "Bu konuda Almanya'ya yakalanması, tutuklanması konusunda başvurumuz oldu. Almanya'nın kendi hukukuna göre çalışmalarını başlattığını duyduk. Olumlu bir netice gelmedi tarafımıza. Almanya'nın talebimize olumlu yanıt vermesini bekliyoruz. Uluslararası hukuk ve ikili ilişkiler de bunu gerektirmektedir."

FETÖ davalarında son durum - "Zabıt katibinden, ceza infaz koruma hakimine kadar büyük bir özveri var. Yoğun bir mücadele var. 15 Temmuz'dan sonra 4 bin hakim savcı ihraç edildi. Orada davalar sürüngemede kalıyordu. Bu yılın sonunda darbe davalarının yıl sonuna kadar sonuçlanmasını bekliyoruz. Beraat eden de var, 20-30 yıl ceza alan da var. Yargılamadan beklediğimiz, kim suçlu ise mahkumiyeti, kim suçsuz ise beraati sağlanmalıdır. Sayıya, skora değil, adalete bel bağladık."

Cezaevlerindeki doluluk - "Cezaların artırılması, cezaevlerinin doluluğunun nedeni. Önceden yüzde 66 yatıp çıkıyordu, şimdi cezaevlerinde infazı artırdık. Teröristler ne kadar yatıyordu? Yüzde 75. Şimdi cinsel istismar suçluları gibi suçlular da aynı yatıyor. Yatma süreleri uzadı."

Millet İttifakı'nın parlamanter sisteme dönüş vaadi - "Yeni sisteme milletimiz kararı verdi. Millete saygısızlık olarak görüyorum. Daha mürekkep kurumadan siz çıkıp eski Türkiye'ye dönmek istiyoruz, siz anlamıyorsunuz, yanlış karar verdiniz diyerek milletin kararına saygısızlık yapıyorsunuz. 2 genel başkanın dudağı ile Türkiye'yi yönetme geride kaldı. Anaya Değişikliği millete soruldu, millet kabul etti. Millet iradesi egemen olsun, hantallıktan kurtulalım diyoruz. Biz ileriyi, karşı taraf yıkmayı, eskiye dönmeyi vaat ediyor. Cumhur İttifakı reformcu bir iktidardır. Milletimiz bunu kabul etmiyor."

OHAL konusu ve seçim güvenliği - "Türkiye'ye bir darbe girişimi oldu. OHAL bir zorunluluktu. Türkiye'de demokrasinin korunması, esnafın iş hayatını güvence altına almak için bir zorunluluktu. Sonuç aldık. Terörle etkin mücadele ettik. Örgütlere karşı etkin mücadelemizi yapmayı sürdürüyoruz. Türkiye güvenli bir iklime kavuşmuştur. Son tedbirleri inceleyerek değelendirilecektir. Vatandaşı ve demokrasiyi sıkıntıya sokmayacak şekilde OHAL'e elbette son verilecektir. Reformcu bir partiyiz, reformları sürdüreceğiz. Devamlı sürdürme yaklaşımında değiliz. Seçim güvenliği ile ilgili düzenlemeleri yaptık. Anamuhalefet AYM'ye götürdü. Ancak AYM ve Meclis onay verdi. Tüm siyasi partilerin kontrolünde yapılan bir siyasi seçim söz konusu. Dolayısı ile Türkiye daha önce olduğu gibi, bugün de seçimi güvenle yapacaktır. Özgür ve güvenlik içinde seçim yapılacaktır. Tedbirler buna göre alınmıştır. Daha şimdiden plakalar veriliyor falan. Bari plakaları değiştirin. Seçime şimdiden kılıf bulmaya çalışıyorlar."

Seçim tahmini - "Sayın Cumhurbaşkanımız perşembe günü Gaziantep'te hemşehrilerimizle buluşacak. Tüm Türkiye'de coşkuyu görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir sorun olmadığını anket ve saha gösteriyor. 7 Haziran'da AK Parti tökezledi, 140 bin kişi işsiz kaldı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı olarak çok iyi bir sonuç alacağız. Meclis seçiminde de ilk defa olacak. Vatandaşımız güçlü bir destek olması gerektiğini görüyor. Anketlerde ve sahada AK Parti'ye Meclis için de güçlü bir destek olduğu görünüyor."

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER