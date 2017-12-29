Abdullah Gül'den KHK eleştirisi hakkında açıklama

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Twitter üzerinden "sivillere ceza muafiyeti" içeren 696 sayılı KHK'nın 121. maddesine getirdiği eleştiriler hakkında açıklamalarda bulundu.

Abdullah Gül, "O kararnameyi ben sahiplendim. İyi niyetle yapılmış olan bir kararname. Yalnız orada bir boşluk görüyorum. Ufak bir düzeltme ile bunun önüne geçilebilir diye düşündüm. Bunu oraya buraya çekmenin bir anlamı yok açıkçası. Ben hayatımı millete devlete hizmetle geçirmiş eski bir Cumhurbaşkanıyım. Önemli konularda görüşlerimi halkça paylaşmak da önemli bir sorumluluk benim için. Bunun arkasında herhangi bir mesele aramanın da hiç anlamı olmadığı kanaatindeyim." dedi.

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