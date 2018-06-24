11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimi için oyunu kullandı.

Beykoz Çubuklu Mahallesi'ndeki Şehit İsmail Kefal İlkokulu'na eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte gelen Abdullah Gül, görevlilere kolaylıklar diledi.

Gül çifti, oylarını "1134" numaralı sandıkta kullanarak, vatandaşlık görevini yerine getirdi.

Abdullah Gül, okuldan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Demokrasinin güzel anlarından birisini yaşıyoruz hep beraber. Bütün vatandaşlar oyunu kullanıyor, çoğulculuk içerisinde milletin iradesi ortaya çıkacak. Neticede milletin kararı, herkesin başının üstünde olacaktır. Hayırlı olsun memleketimiz ve milletimiz için." dedi.

11. Cumhurbaşkanı Gül, vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.