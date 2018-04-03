Mardin'in Dargeçit ve Ömerli kaymakamları, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) soruşturması kapsamında açığa alındı.

AA'nın haberine göre, Ömerli Belediye Başkan Vekili Kaymakam Erol Korkmaz ve Dargeçit Belediye Başkan Vekili Kaymakam Mehmet Yaşar Yeşiltaş, haklarında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırılan Ömerli Belediye Başkan Vekili Kaymakam Erol Korkmaz ile Dargeçit Belediye Başkan Vekili Kaymakam Mehmet Yaşar Yeşiltaş, haklarında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Korkmaz ve Yeşiltaş'ın ev ve iş yerlerinde arama yapıyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER