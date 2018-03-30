Adalet Bakanı Addülhamit Gül, Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın iadesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Çalışmaların devam ettiğini söyleyen Gül, "Başsavcılık makamı titiz bir çalışma yürütüyor" dedi.

Gül'ün açıklamaları:

Yargı makamlarımız, bakanlıklarımız süreci takip ediyor. Kırmızı bülten çıkınca başka bir ülke de olsa iadesini bekliyoruz.

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