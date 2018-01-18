Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, NTV televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Gül, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın ' Suriye'de sınır gücü kurma niyetimiz yok. ABD'nin Türkiye'ye bir açıklama yapma borcu var' açıklamasına ilişkin, "Sınırlarını ve güvenliğini tehdit edecek hiçbir oluşuma Türkiye asla sessiz kalamaz. Böyle bir açıklamanın yapılması önemli bir beyan" diye konuştu.

Gül'ün açıklamaları:

ABD'NİN AÇIKLAMALARINA YANIT

(ABD'nin açıklaması) Türkiye sınır güvenliğini sağlamada muktedir ülkedir. Sınırlarını ve güvenliğini tehdit edecek hiçbir oluşuma Türkiye asla sessiz kalamaz. Böyle bir açıklamanın yapılması önemli bir beyan. ABD'nin göndermiş olduğu silahların tekrar iade edilmesi lazım.

(AK Parti-MHP ittifakı) Türkiye resmi olarak partiler ittifak yapamıyorlar. Bugün ilk defa bir araya geliyoruz. Tüm bu çalışmaların nihai hedefi milli mutabakatın sağlanması. Yasal olarak neler yapılması gerekiyor? AK Parti Kürt seçmenden en fazla oy alan partidir.

"AYM DOSYANIN SAHİBİ GİBİ BİR YARGILAMA YAPAMAZ"

(AYM'nin hak ihlali kararı) Yargıda hiyerarşi olmaz. AYM'nin kararı elbette bağlayıcıdır ama yerel mahkeme, AYM karar aldıktan sonra nihai kararı verecek merciidir. Hiçbir şekilde sınırları aşmamak gerekir. Burada AYM, temel hak ve özgürlüklere ilişkin saldırı var mı o boyuta bakacak. AYM dosyanın sahibi gibi bir yargılama yapamaz.

Türkiye'de AYM mevcut bu sistemle ilgili daha da güçlendirmek gerekiyorsa daha da geliştirilebilir. Teknik olarak hukuki olarak imkan bulunmamaktadır.

"BÖYLE BİRİNİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NA YAKIŞTIRIYORLAR MI?"

(Canan Kaftancıoğlu hakkındaki soruşturma) Savcılık makamı hiç kimseden emir tavsiye akıl alamaz. Deliller yeni gelmiştir kamuoyuna çıkmıştır. CHP tarafından hiçbir şey söylenmedi siyasi olarak bakıyorum milletin değerleriyle böyle birini İstanbul İl Başkanlığı'na yakıştırıyorlar mı?

(FETÖ soruşturmaları) İtirafçı olarak gelip tutuklanan da var, serbest kalan da var. Türk yargısı, Türkiye Cumhuriyeti, FETÖ'nün mağdur ettiği vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için büyük bir çaba içindedir. 1823 kişi KHK ile görevlerine iade edildi.

(Tek tip kıyafet) KHK ile tek tipe yönelik bir düzenleme yapıldı. Teknik çalışmayı ilgili arkadaşlarımız çalışıyorlar.

(Yargıda yeni reform paketi) Yargıya güven anlamında çok önemli çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Alternatif çözüm yolların artırılmasına ilişkin çalışmalarımız var. Bu tür reformlar hemen ya da tepki ile yapılacak, acil, günlük şeyler değildir. Çok iyi bir çalışma ile yapacağız. İnsanımız adliyeye yolum düşerse ben hakimlerin, savcıların yapacaklarına güveniyorum derse bizim için en büyük sorun giderilmiş demektir. Bu başarı ile uygulanınca ceza davaları ile de bunu genişleteceğiz.

(Çocuk ve kadınlara karşı suçlar) Cinsel suçlar ya da kadına şiddet konusunda kamuoyuna yansıyan dosyalar da kanunun çizdiği bir takım sınırlar var. Bunlar elbette değerlendirilecektir. Yıllarca ceza kanununda olan uygulama. Kadına şiddet ve cinsel suç konusunda sınırları esnek kullanmamak konusunda ben de bir avukat olarak bunu ifade etmek isterim.

(Hayvan hakları düzenlemesi) Şu anda yürürlükteki düzenleme mala karşı işlenen suçlarda cezalandırılıyor. Biz bunu mal deği bir can olarak gören bir yaklaşım ortaya koyduk. Çalışmalarımızı taslak haline getirdik.

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