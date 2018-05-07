SON DAKİKA HABERİ: Adalet Bakanlığı'ndan son dakika açıklama. Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Personel alımı ile ilgili detaylar henüz belli değil...

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