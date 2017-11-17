Buna göre; Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'na Bakanlık Yüksek Müşaviri ve eski HSYK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Şaban Kazdal getirildi. Bu görevi yürütmekte olan Vedat Ali Tekdaş ise Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliği görevine kaydırıldı. Enis Yavuz Yıldırım, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görevinden Yüksek Müşavirliğe atanırken, bu göreve Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve eski Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz getirildi. Müsteşar Yardımcılığı görevini vekâleten yürüten Ömer Faruk Aydıner asaleten atandı. Kanunlar Genel Müdür Yardımcısı Talip Bakır ise Yılmaz’dan boşalan Müsteşar Yardımcılığı görevine getirildi.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre kararnamede Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kar atanırken, mevcut Genel Müdür Muharrem Ürgüp de Bakanlık Yüksek Müşavirliği'ne getirildi. Bilgi İşlem Daire Başkanı Servet Gül Yüksek Müşavirliğe atanırken, boşalan bu göreve Ankara Cumhuriyet Savcısı İdris Ünal'ın ataması gerçekleştirildi. Ankara Adliyesi’nde uzun yıllar bilişim savcısı olarak görev yapan Ünal, son olarak Anayasal Düzene Karşı Suçları Soruşturma Bürosu Savcısıydı.

Bakanlık Yüksek Müşaviri ve eski HSYK Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Demir İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına getirildi, mevcut daire başkanı Birol Terlemez de Yüksek Müşavirliğe atandı. Yine Yüksek Müşavirliğe kaydırılan Strateji Daire Başkanı Alpaslan Azapağası’nın yerine ise HSK Tetkik Hakimi Ertuğrul Çekin getirildi.

Adalet Bakanlığı