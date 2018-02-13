Adana'da gelen son dakika haberine göre, devam eden cami inşaatında iskele çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA'nın aktardığına göre, Adana'da inşaat halindeki bir camide meydana gelen çökme sonucu 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Gürselpaşa Mahallesi'nde inşaat halindeki Hacı Ali Hıradağı Camisi'nin kubbe bölümünde çalışma yapıldığı sırada çökme meydana geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayda yaralanan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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