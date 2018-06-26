Adana AK Parti İl Başkanlığından alınan bilgiye göre, resmi olmayan sonuçlara göre 5 milletvekili çıkaran AK Parti, Adana genelindeki 15 ilçede açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren oylar için itirazda bulundu.

İl Seçim Kurulunca itirazın değerlendirilip kabul edilmesinin ardından Seyhan, Sarıçam ve Ceyhan ilçelerindeki geçersiz oyların yeniden sayımına başlandı.

İHA'nın aktardığı bilgiye göre, Adana'da 24 Haziran günü gerçekleşen 27. Milletvekili Genel Seçimleri'nde AK Parti 5, CHP 4, MHP 2, İYİ Parti 2 ve HDP 2 milletvekili çıkardı.

Öte yandan , İyi Parti Burdur İl Başkanlığı tarafından da, merkez ve ilçelerdeki geçersiz sayılmasına itirazda bulundu. İtirazın ardından Merkez İlçe Seçim Kurulu yetkilileri, kurul toplantısında talebi değerlendirecek.

Burdur'da kesin olmayan sonuçlara göre, CHP 1, AK Parti 2 milletvekili çıkarmıştı.